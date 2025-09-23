شهردار نور گفت: «نور بدون کوچه خاکی» همچنان در دستور کار مدیریت شهری قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ ابوالحسن سالاریفر شهردار نور در نشست صمیمی با خبرنگاران و فعالان رسانهای شهرستان گفت: سیاست اصلی شهرداری از ابتدای فعالیت این دوره، تمرکز بر پروژههای زیربنایی بهویژه هدایت آبهای سطحی بوده است و خوشبختانه نتایج آن در بارشهای اخیر به خوبی نمایان شد.
وی افزود: در خیابان سعدی کانال هدایت آب سطحی به طول ۸۵۰ متر اجرا شد و در خیابان فردوسی نیز کانال ۶۰۰ متری برای رفع مشکلات آبماندگی احداث گردید. همچنین کانالهای دیگری در بلوار آیتالله خامنهای، خیابان شهدای گمنام، خیابان نیما و ورودی رستمرود ساخته یا آغاز شده است که همگی در کاهش آبگرفتگیهای گذشته نقش داشتهاند.
سالاریفر با اشاره به اجرای پروژههای آسفالتریزی و زیرسازی در نقاط مختلف شهر گفت: شعار «نور بدون کوچه خاکی» همچنان در دستور کار مدیریت شهری قرار دارد، هرچند محدودیت منابع مالی سرعت اجرای این پروژهها را کاهش داده است. او اختلاف سطح برخی معابر و عدم رعایت ضوابط ساختوساز از سوی برخی سازندگان را از دیگر عوامل بروز آبگرفتگی در سطح شهر دانست.
شهردار نور در ادامه به اقدامات شهرداری در حوزه پیادهروسازی، همسانسازی معابر و زیباسازی شهری اشاره کرد و افزود: پاکسازی مستمر انهار و کانالها و توسعه فضای سبز شهری نیز در اولویت فعالیتهای خدمات شهری قرار دارد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به مشکلات مالی و حقوقی شهرداری پرداخت و تأکید کرد: بیشتر محکومیتهای قضایی و بدهیهای سنگین مربوط به ادوار گذشته است و مدیریت فعلی تلاش کرده با تعامل و گفتوگو با شهروندان و شاکیان، از شکلگیری پروندههای جدید جلوگیری کند.
در ادامه این نشست، خبرنگاران به موضوعاتی از جمله احداث پل عابر پیاده دوم در رستمرود، خیابان ساحلی برای کاهش بار ترافیکی، لایروبی رودخانههای شهری، تعیین تکلیف مجتمع تجاری و تفریحی نگین شمال و وضعیت چهارشنبهبازار نور اشاره کردند.
شهردار نور در پاسخ گفت: موضوع پل عابر رستمرود در دستور کار قرار خواهد گرفت؛ خیابان ساحلی نیز پروژهای مهم و اساسی برای کاهش بار ترافیکی است. وی افزود: تعیین تکلیف مجتمع نگین شمال میتواند بخش مهمی از درآمد پایدار شهرداری را تأمین کند و در خصوص چهارشنبهبازار نیز تغییر روز آن با تصمیم شورای ترافیک برای کاهش ترافیک شهری انجام شده است.
سالاریفر در پایان با تأکید بر اینکه شهر موجودی زنده است و باید هر روز برای پویایی آن تلاش کرد، گفت: اتحاد و همکاری میان شورا، شهرداری و مردم میتواند آیندهای روشن و در شأن شهروندان برای نور رقم بزند.