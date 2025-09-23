پخش زنده
امروز: -
در آستانه سال تحصیلی جدید، ۴۰ میلیارد تومان تجهیزات آموزشی و کلاسی در میان مدارس نوساز استان بوشهر توزیع شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ این اقلام شامل میز، نیمکت، تجهیزات هنرستانی، و سیستمهای سرمایشی است که به منظور تکمیل فضاهای آموزشی ساختهشده توسط اداره کل نوسازی مدارس، به مناطق مختلف استان ارسال میشود.
ابراهیم احمدی مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان بوشهر در این آیین گفت: این اقلام در مدارسی که در چارچوب نهضت توسعه فضای آموزشی ساخته شدهاند، توزیع میشود. همه ملزومات مورد نیاز برای یک فضای آموزشی مدرن، امروز به این مدارس ارسال میشود تا دانشآموزان سال تحصیلی را با امکانات کامل آغاز کنند.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری بوشهر نیز بر اهمیت همزمانسازی ساخت و تجهیز مدارس تاکید کرد.
شاپور رجایی بوشهر را یکی از استانهای پیشرو در کشور در زمینه توسعه عدالت آموزشی دانست و اظهار داشت: ما متعهد شدیم که ۳۰۰ کلاس درس باقیمانده را تا پایان سال تکمیل کنیم و قطعا تجهیز آنها نیز همزمان با اتمام پروژهها در دستور کار قرار خواهد گرفت.
وی افزود: توجه به کیفیت آموزش و تجهیز فضاهای آموزشی با ابزارها و تجهیزات بهروز و هوشمند، بخشی جداییناپذیر از برنامههای توسعه آموزشی استان است، چرا که یادگیری در دنیای امروز تا حد زیادی به استفاده از این ابزارها وابسته است.