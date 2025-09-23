به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز مهاباد، دبستان ۹ کلاسه فاخر با ۲۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان اعتبار همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید و با حضور معاون وزیر آموزش و پرورش در گوگ تپه به بهره برداری رسید.

احمد محمود زاده معاون وزیرآموزش و پرورش دراین آیین با اشاره به اولویت‌های این وزارت خانه در راستای توسعه سرانه فضای آموزشی گفت: زمان خداحافظی با مدارس کانکسی ۱۰ دانش آموز به بالا درآذربایجان غربی فرا رسیده است.

علی اکبر صمیمی مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان غربی هم از تلاش‌ها برای ارتقای سرانه فضای آموزشی دراستان خبر داد.

دیگر مسئولان شهرستان هم با تاکید براتمام طرح‌های نیمه تمام آموزشی بر فراهم‌سازی امکانات برای تحصیل دانش‌آموزان تأکید کردند.

ادای احترام به مقام شامخ شهدا، تجلیل از خانواده‌های معظم شهدا و قدردانی از عوامل احداث مدرسه ۹ کلاسه فاخر از دیگر ویژه برنامه‌های آموزش و پرورش در شهر گوگ تپه بود.