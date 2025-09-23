برنامه‌های «تهران ۲۰» و «کشیک سلامت»، از شبکه‌های تهران و سلامت پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، به مناسبت هفته دفاع مقدس، معاون هماهنگ کننده ارتش جمهوری اسلامی، در برنامه امشب «تهران ۲۰» حضور دارد.

در این برنامه معاون هماهنگ کننده ارتش جمهوری اسلامی درخصوص جایگاه دفاع مقدس صحبت می‌کند.

برنامه «تهران ۲۰»، به تهیه کنندگی مجتبی احمدی و با اجرای علی مروی و راحله امینیان، روز‌های شنبه تا چهارشنبه از شبکه تهران پخش می شود.

برنامه زنده «کشیک سلامت»، امشب با موضوع بررسی عملکرد پدافند غیرعامل در حوزه سلامت، با تأکید بر جنگ اخیر، از شبکه سلامت پخش می شود.

در این برنامه جعفر میعادفر، رئیس پدافند غیرعامل وزارت بهداشت و رئیس سازمان اورژانس کشور، به عنوان مهمان حضور خواهد داشت و به تبیین مهم‌ترین اقدامات، چالش‌ها و دستاورد‌های این حوزه می‌پردازد.

اجرای این برنامه را مصطفی مصطفوی بر عهده دارد و به صورت زنده امشب ساعت ۲۰، پخش می شود.