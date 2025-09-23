پخش زنده
مهلت ثبتنام در پنجمین دوره آزمون زبان MSRT از ۱۴ مهر آغاز میشود و تا ۲۳ مهر ۱۴۰۴ ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، طبق اعلام اداره کل بورس و امور دانشجویان خارج ، پنجمین دوره برگزاری آزمون MSRT زبان، نهم آبان ۱۴۰۴ برگزار میشود و نتایج آزمون ۱۸ آبان اعلام خواهد شد؛ بنابراین مهلت ثبتنام در این دوره از آزمون ۱۴ مهر آغاز میشود و تا ۲۳ مهر ادامه دارد.
گفتنی است ، متقاضیان میتوانند با مراجعه به سامانه سجاد به آدرس https://msrttest.saorg.ir/login.aspx برای ثبتنام خود اقدام کنند.