پخش زنده
امروز: -
روزانه حدود ۲۵ تن گندم تا نیمه آبان ماه در کازرون بوجاری و ضدعفونی میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس،مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کازرون گفت: روزانه حدود ۲۵ تن گندم تا نیمه آبان ماه امسال در این شهرستان بوجاری و ضدعفونی و پیش بینی میشود بیش از هزار و ۲۰۰ تن بذر گواهی شده، پرورشی و مادری علاوه بر تامین نیاز بازار داخل به شهرستانهای نورآباد، رستم و کوهچنار ارسال شود.
فرهمند آقایی با بیان اینکه غالب ارقام این محصول کریم دهدشت، ساورز و آبان است افزود: مقرر شد بذور گندم در طبقه گواهی شده شرکتهای تولید کننده بذر باید ۵۰ درصد از سهمیه تولید بذر را با قارچ کش راکسیل FS ۶% و ۵۰ درصد مابقی با قارچ کش دیفنوکونازول FS ۳% و مطابق با دستورالعمل ضدعفونی بذر گندم و جو ضدعفونی کنند.
وی بیان کرد: هر ساله دورههای آموزشی برای بالا بردن آگاهی کارشناسان در این ایستگاه در موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال زرقان برگزار میشود.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کازرون افزود: بازدیدهای فنی به صورت دورهای تا پایان بوجاری و ضدعفونی به همت کارشناسان زراعت، حفظ نباتات و مکانیزاسیون صورت میگیرد.
شهرستان کازرون در غرب فارس و در فاصله ۱۵۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.