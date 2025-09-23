سفیر ایران در پیامی به مناسبت روز ملی عربستان بر اهمیت روابط راهبردی تهران و ریاض تأکید کرد و این روابط را الگویی برای همکاری منطقه‌ای و تضمین امنیت و توسعه پایدار در غرب آسیا دانست و گفت ایران و عربستان بانیان آینده منطقه هستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علیرضا عنایتی سفیر جمهوری اسلامی ایران در عربستان سعودی، در پیامی به مناسبت بیست‌وسوم سپتامبر، روز ملی عربستان، با اشاره به هم‌زمانی این مناسبت با دومین سالروز ازسرگیری روابط ایران و عربستان، گفت: ایران و عربستان از کهن‌ترین روابط در غرب آسیا برخوردارند؛ روابطی که در دوره معاصر به عصر پادشاهی حجاز و نجد بازمی‌گردد، اما ریشه‌های آن به اعماق تاریخ و حتی پیش از ظهور اسلام می‌رسد.

عنایتی با تأکید بر پیشرفت‌های چشمگیر روابط دو کشور در مدت کوتاه، خاطرنشان کرد: در سایه اراده راسخ دو کشور، دستاوردهایی فراتر از انتظار به دست آمده و مسیر طولانی در مدت زمانی اندک پیموده شده است.

وی به دیدارهای مستمر میان مقامات عالی‌رتبه ایران و عربستان اشاره کرد و گفت: سفرهای دوره‌ای رئیس‌جمهور، معاون اول، وزیران خارجه و دفاع، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران به ریاض، و تماس‌های تلفنی وزرای خارجه دو کشور، نشانه‌ای روشن از عزم مشترک برای گسترش روابط و پیشبرد آن است.

عنایتی افزود: امروز دو کشور، به پشتوانه تدابیر حکیمانه رهبرانشان، به‌عنوان دو قطب مهم منطقه شناخته می‌شوند که اشتراکات فراوانی دارند. ایران و عربستان فقط به روابط دوجانبه بسنده نمی‌کنند، بلکه در پی ایجاد صلح و امنیت منطقه‌ای از طریق همکاری و هماهنگی هستند و تضمین توسعه و ثبات منطقه را هدف خود قرار داده‌اند.

سفیر ایران در پایان ضمن تبریک به مناسبت روز ملی عربستان گفت: به نمایندگی از جمهوری اسلامی ایران، این روز ملی را به رهبران، دولت و ملت عربستان تبریک می‌گویم و برای این کشور، کامیابی، شکوفایی و عزت آرزو دارم. برای رهبران آن موفقیت و برای مردمش رفاه و پیشرفت مسئلت می‌کنم. هر سال شما به خیر و نیکی باد.