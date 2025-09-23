به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ فرمانده انتظامی شهرستان لنجان گفت: در پی‌کسب خبری مبنی برکلاهبرداری از شهروندان به بهانه سرمایه گذاری در ساخت طلای آب شده و ارائه سود کلان در دو سال با دریافت وجه از شهروندان در دستور کار پلیس قرار گرفت:

سرهنگ پریشانی افزود: متهم ۳۶ کیلو گرم طلا از مال باختگان کلاهبرداری و موجبات فریب بیش از ۳۰۰نفر را فراهم کرده است.

وی گفت: متهم پس از مدتی محل کار خود را تغییر و هیچ گونه خبری از وی نبوده، موضوع در دستور کار پلیس آگاهی این فرماندهی قرار گرفت و ماموران بلافاصله وارد عمل شده و با رصد هوشمندانه خود، پس از هماهنگی با مقام قضایی متهم دستگیر و با قرار مناسب روانه زندان شد.

سرهنگ پریشانی از شهروندان خواست از اعتماد به افراد خودداری کرده و در صورت مشاهده هر گونه مورد مشکوک موضوع را از طریق شماره تلفن ۱۱۰ با پلیس در میان بگذارند.