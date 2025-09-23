افزایش جوجهریزی در آذربایجان شرقی
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی از افزایش ۳۱ درصدی جوجهریزی در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،شهرام شفیعی در جریان بازدید از یک واحد در حال احداث پرورش مرغ گوشتی در شهرستان اهر با ظرفیت ۴۰ هزار قطعه با اشاره به اهمیت صنعت دام و طیور اظهار کرد: توسعه واحدهای پرورش دام و طیور نه تنها پاسخ به نیاز روزافزون جامعه به پروتئین است، بلکه به عنوان یک موتور محرک در اقتصاد عمل میکند. امروز اگر در حوزه دام و طیور سرمایهگذاری نکنیم، هم امنیت غذایی کشور به خطر میافتد و هم فرصتهای شغلی فراوانی از دست میرود.
وی با تاکید بر نقش این صنعت در خودکفایی افزود: واحدهایی مثل پروژه پرورش مرغ گوشتی در اهر نشان میدهند که بخش خصوصی میتواند با جسارت و برنامهریزی دقیق، حلقهای حیاتی در زنجیره تامین گوشت سفید باشد. ما در جهاد کشاورزی وظیفه داریم این مسیر را با تسهیلات، آموزش و رفع موانع هموار کنیم تا کشاورزان و سرمایهگذاران با انگیزه بیشتری فعالیت کنند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی از رشد قابل توجه جوجهریزی و تولید گوشت مرغ گرم در ماههای مرداد و شهریور ۱۴۰۴ نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد و با اشاره به آخرین آمار تولید طیور در استان اظهار داشت: در مرداد ماه سال ۱۴۰۴ تعداد ۶ میلیون و ۸۱۹ هزار قطعه جوجهریزی در استان انجام شد، در حالی که این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۵ میلیون و ۱۹۷ هزار قطعه بود و نشاندهنده افزایش ۳۱ درصدی است.
وی افزود: لاشه استحصالی مرغ گرم در مرداد ماه امسال ۸ میلیون و ۷۸۳ هزار و ۷۱۱ کیلوگرم بوده که نسبت به ۸ میلیون و ۹۹ هزار و ۶۶۴ کیلوگرم سال گذشته رشد ۸ درصدی را نشان میدهد.
شفیعی ادامه داد: در ۳۱ روز شهریور ماه سال ۱۴۰۴ نیز تعداد ۵ میلیون و ۵۲۳ هزار و ۵۷۹ قطعه جوجهریزی در استان انجام گرفت که در مقایسه با شهریور سال گذشته که ۴ میلیون و ۵۵۰ هزار قطعه بود ۲۱ درصد افزایش داشت.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی میزان لاشه مرغ گرم در ۳۱ روز شهریور امسال ۹ میلیون و ۸۶۹ هزار و ۳۱۸ کیلوگرم بود در حالی که در مدت مشابه پارسال ۸ میلیون و ۴۹۳هزار و ۹۷۷ کیلوگرم تولید شد و این آمار از افزایش ۱۶ درصدی تولید مرغ گرم در استان حکایت دارد.
بیتالله عبداللهی رئیس مجمع نمایندگان آذربایجانشرقی و نماینده مردم اهر و هریس در مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به نقش دام و طیور در اقتصاد منطقه تصریح کرد: استان آذربایجان شرقی ظرفیتهای بسیار بالایی در حوزه دامپروری و طیور دارد. توجه به این بخش بهویژه در شهرستانهایی مثل اهر، میتواند علاوه بر تامین نیاز داخلی، به صادرات محصولات پروتئینی نیز کمک کند. در واقع توسعه صنعت طیور مساوی با افزایش اشتغال، درآمدزایی و تامین امنیت غذایی است.
وی خاطرنشان کرد: مجلس شورای اسلامی نیز آماده است با اصلاح قوانین، تخصیص اعتبارات و تسهیل در فرآیندهای اداری از سرمایهگذاران این حوزه حمایت کند. اگر بتوانیم موانع را کاهش دهیم، سرمایهگذاری در بخش دام و طیور میتواند به یکی از پایدارترین منابع درآمدی برای استان تبدیل شود.
این پروژه که با ظرفیت ۴۰ هزار قطعه مرغ گوشتی در حال احداث است، پس از بهرهبرداری میتواند بخش قابل توجهی از نیاز اهر و شهرهای اطراف به گوشت مرغ را تامین کند.