رونمایی از ۶۱ عنوان کتاب جدید دفاع مقدس در فارس
از ۶۱ عنوان کتاب جدید دفاع مقدس در فارس رونمایی شد .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، از ۶۱ عنوان کتاب جدید دفاع مقدس در فارس رونمایی شد .
مدیرکل حفظ آثار و نشر دفاع مقدس استان فارس در مراسم رونمایی از کتب دفاع مقدس گفت: از این کتب رونمایی شده ۳۰ عنوان کتاب را نویسندگان حفظ آثار و نشر دفاع مقدس تالیف کردهاند و ۱۷عنوان کتاب هم به همت کنگره ملی شهدای استان به رشته تحریر درآمده و مابقی هم به همت سایر دستگاههای استان فارس تالیف شدهاست .
سردار کوشکی گفت: مستند روایی، داستان، رمان، خاطرات شفاهی، و نقش شهرستانهای استان فارس در دفاع مقدس برخی از موضوعات کتابهای جدید دفاع مقدس است.
سردار کوشکی همچنین افزود : این کتابها در نیمه نخست امسال تالیف شدهاند و نویسندگان ادبیات پایداری استان فارس کتابهایی در خصوص شهدای جنگ ۱۲ روزه را در دست تالیف دارند که قرار است تا پایان امسال چاپ و روانه بازار کتاب شود
در پایان مراسم از نویسندگان ادبیات پایداری استان فارس تجلیل شد .