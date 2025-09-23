دبیر کنگره شهدای استان البرز با اشاره به همراهی یک هزار هنرمند در جریان فعالیت کنگره شهدا گفت: هدف از آثار تولیدی هنری تبیین مفهوم مقاومت و ثبت اثر ماندگار برای نسل آینده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز؛ پاشایی با حضور در سیمای البرز و برنامه نگاه مردم در خصوص قهرمان پروری در جامعه گفت: ابتدای سال ۱۴۰۳ که فعالیت‌های کنگره شهداء آغاز شد، تولید به صورت متمرکز مورد توجه قرار گرفت.

وی در برنامه نگاه مردم افزود: کنگره شهدای استان البرز با رویکرد اهمیت موضوعی به منظور پرداختن به شهداء شاخص فعالیت‌های تولیدی خود را آغاز کرد.

وی با اشاره به اهمیت تولید به عنوان شاخصه کنگره شهداء به مجری شبکه البرز توضیح داد: در آغاز فعالیت کنگره شهداء بسیاری از افراد به منظور مشارکت در بحث تولید‌های هنری ورود کردند که مورد استقبال نیز قرار گرفت. در جمع هم اندیشی کنگره شهدا به این نتیجه رسیدیم که باید برای کنگره شهدا به صورت ویژه و شاخص به معرفی شهیدان برجسته و ناب در حوزه دفاع مقدس و مقاومت پرداختیم.

وی با بیان اهمیت اثرگذاری برنامه‌های فرهنگی در برنامه زنده نگاه مردم عنوان کرد: در شخصیت‌های برجسته شهداء استان البرز چند شهید به صورت شاخص مورد توجه قرار گرفت که شهیدان کیانپور، ولی الله فلاحی، حاج شعبان نصیری، سید سعید میررضی از جمله شهیدان هستند..

دبیر کنگره شهداء استان البرز در برنامه سیمای البرز توضیح داد: به عنوان مثال حاج شعبان نصیری از جمله شهدای شاخص استان البرز است که با بررسی به عمل آمده کار‌ها و برنامه‌ها اثرگذار ویژه این شهید که هم در دوره دفاع مقدس و هم در دفاع از حرم نقش ممتازی داشت تولید شده است.

پاشایی در برنامه نگاه مردم خاطرنشان کرد: بیش از یک هزار هنرمند در عرصه کنگره شهداء پای کار آمدند که تا یک ماه آینده این آثار تولید و رونمایی می‌شود.