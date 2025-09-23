پنجمین عصرانه کتاب به همت اداره کل روابط عمومی رسانه ملی، به تجلیل از سال‌ها فعالیت هنری، فرهنگی و ادبی ایوب آقاخانی، نویسنده، بازیگر و کارگردان تئاتر، تلویزیون و سینما اختصاص داشت.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، آقاخانی در این دورهمی صمیمانه که با حضور جمعی از هنرمندان تئاتر و تلویزیون برگزار شد، با اشاره به علاقه اش به نوشتن از دوران کودکی گفت: من نویسندگی را به طور خاص از ده سالگی و نمایشنامه نویسی را از سیزده سالگی آغاز کردم. از همان دوران کودکی هر که از من می‌پرسید که می‌خواهی چه کاره شوی؟ می گفتم نویسنده؛ و همین جا خبر می‌دهم که به زودی و در آستانه نیم قرن زندگی، چهل و پنجمین کتاب من با عنوان مادر شب‌ها منتشر می‌شود.

وی تصریح کرد: از نظر من نویسنده قدرت اثرگذاری در جامعه را دارد و برای من که در تئاتر هم فعالیت دارم، یکی از مهمترین راز‌های ماندگاری در عرصه تئاتر قلم زدن و نوشتن است. به نظرم قلم قوی‌ترین سلاح در جامعه به هم ریخته جهانی امروز است.

این هنرمند در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، مهمترین ویژگی آثارش را وسواس در انتخاب عنوان کتاب دانست، چرا که اولین مواجهه مخاطب با عنوان کتاب است.

آقاخانی همچنین تاکید کرد: به عنوان یک نویسنده همیشه سعی کردم آنچه می‌نویسم بدون ارتباط با جامعه و محیطی که در آن زیست می‌کنم نباشد و از طرفی خود را محدود به یک گونه، فضا و موضوع خاص در نوشتن نکرده‌ام.

در ادامه این نشست بیوک میرزایی، بهرام ابراهیمی، رویا فلاحی و شهرام کرمی همه از تجربه همکاری خود در رادیو، تلویزیون و تئاتر با ایوب آقاخانی گفتند.

«زخم باد»، «اروندخون»، «ماه بر ترک اسب پیر» و«تریلوژی‌های جنگ»، از جمله کتاب‌های ایوب آقاخانی هستند.