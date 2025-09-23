پخش زنده
امروز: -
معاون راهبردی و امور مجلس رئیس جمهور با حضور در مدرسه شهید شرافت که نیم قرن پیش محل آغاز تحصیل ابتدایی وی بوده است، زنگ آغاز سال تحصیلی جدید را نواخت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید، آیین بازگشایی مدارس با حضور جمعی از مسئولان و فرهنگیان برگزار شد. در این مراسم، زنگ نمادین "مدرسه شهید شرافت" با حضور معاون راهبردی و امور مجلس رئیسجمهور و جمعی از مدیران و فرهنگیان به صدا درآمد.
دولت چهاردهم به دنبال جبران عقبافتادگیهای حوزه آموزش و پرورش است
معاون رئیس جمهور در این مراسم اظهار کرد: شخص رئیس جمهور همواره پیگیر مشکلات حوزه آموزش و پرورش است، بر اساس این نگاه در دولت چهاردهم با رشد فزایندهای در حال رفع عقبافتادگیها در این حوزه هستیم. اسماعیلی با بیان اینکه آموزش و پرورش اساس کشور است، گفت: یکی از حوزههایی که اعضای دولت حساسیت بالایی نسبت به آن دارند، عدالت آموزشی در نظام تعلیم و تربیت است. وی با بیان اینکه بخشی از این مشکلات به دلیل کمبود منابع، زیرساختهای ناکافی و همچنین تراکم مطالبات فرهنگیان و دانشآموزان شکل گرفته گفت: رفع همه آنها نیازمند برنامه ریزی مستمر و همکاری دستگاهها است.
اسماعیلی در بخش دیگری از سخنان خود ضمن اشاره به خاطرات خود از این مدرسه گفت: ۵۳ سال پیش برای آغاز تحصیل به همین مدرسه گام گذاشتم، خاطرات ارزندهای از مردم مومن و معلمان این منطقه دارم، پدران و مادران و معلمان این منطقه، شهیدان پرافتخاری تربیت کردند، به طوری که خیابانهای اطراف مزین به نام این شهدا است. وی اضافه کرد: چند توصیه به نسل جدید و دانشآموز دارم، درس خواندن را با نام خدا آغاز بکنند، اگر درس خواندن را با نام خدا آغاز کنید، مایه برکت زندگی شما خواهد بود.
وی تاکید کرد: در کنار تفریح و تحصیل، احترام به معلمان و پدر و مادر را فراموش نکنید، راستگویی را نیز تمرین کنید که اساس جامعهی سالم، راستگویی است چرا که در آیندهای نزدیک شما نسل جوان پرچم کشور را برافراشته خواهید کرد. اسماعیلی در بخشی از سخنان خود خطاب به دانشآموزان توصیه کرد: تمرین خط خوش و توجه به هنر خوشنویسی را جدی بگیرید، چرا که این علاوه بر تمرین دقت و حوصله، نقش مهمی در ارتقای فرهنگ نوشتاری و پاسداشت زبان فارسی دارد.
گفتنی است، در این مراسم اسماعیلی با مدیران و معلمان این مدرسه نیز دیدار و گفتوگو کرد.
همچنین آقایان غلامرضا جمشیدیها معلم دوران تحصیل و محمود اخلاقی ناظم وقت مدرسه در دوران پیش از انقلاب نیز از میهمانان ویژه این مراسم بودند که اسماعیلی ضمن بیان خاطراتی از زحمات آنها تجلیل نمود.
از جمله برنامههای جنبی این مراسم، تشکیل کلاس درس نمادین با حضور همکلاسیهای معاون رئیس جمهور بود. در این کلاس درس، عکس شهیدان والامقام دوران دفاع مقدس که روزگاری دانش آموز این مدرسه بودند نیز به صورت نمادین روی نیمکتهای این کلاس تعبیه شده بود