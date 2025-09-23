به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، مسئول پیوند اعضای بروجرد گفت: زنده‌یاد محسن گودرزی جوان ۳۴ساله بروجردی، به دنبال سانحه در روز ۲۶ شهریور به بیمارستان شهید چمران بروجرد منتقل و در بخش icu این مرکز بستری شد.



آزاده دولتشاهی افزود: علی‌رغم تلاش‌های گسترده تیم پزشکی، متأسفانه در ۲۹ شهریور، مرگ مغزی این جوان توسط تیم تخصصی اهدای عضو تأیید شد.



به گفته مسئول پیوند اعضای بروجرد، با تلاش‌های تیم پیوند و با رضایت خانواده فداکار این مرحوم فرآیند اعزام برای اهدای عضو به بیمارستان امام خمینی (ره) تهران انجام و اهدا عضو این جوان بروجردی به چندین نفر زندگی دوباره بخشید.



دولتشاهی تصریح کرد: به‌راستی اهدای اعضای بیماران مرگ مغزی، یکی از مهم‌ترین مصادیق ایثار در حوزه سلامت است که می‌تواند چراغ امید را در دل خانواده‌های چشم‌انتظار پیوند، روشن نگاه دارد.