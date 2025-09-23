پخش زنده
معاون صنایعدستی سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از برگزاری مجموعهای از بازارچههای موقت صنایعدستی در بافت تاریخی بوشهر خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ خلیل رازه اظهار داشت: بهمنظور معرفی و عرضه محصولات صنایعدستی هنرمندان بوشهری و ایجاد فضایی برای آشنایی بیشتر گردشگران با هنرهای اصیل منطقه، تا ۱۱ مهر سه بازارچه موقت صنایعدستی در نقاط مختلف بافت تاریخی بوشهر برپا خواهد شد.
وی افزود: این بازارچهها در کنار دانشکده معماری خلیج فارس در بافت تاریخی بوشهر، کنار عمارت رشیدی (پایگاه بافت تاریخی) در بافت قدیم و کنار مجلسی آلعصفور در بافت قدیم بوشهر برپا میشود.
رازه گفت: بازدید از این بازارچهها همه روزه از ساعت ۱۷ تا ۲۲ برای عموم شهروندان و گردشگران آزاد است و علاقهمندان میتوانند ضمن بازدید، از محصولات صنایعدستی هنرمندان بومی خریداری کنند.