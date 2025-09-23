پخش زنده
نشست هماهنگی بازیهای ساحلی آسیایی ۲۰۲۶ سانیا با حضور مسئولان وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک برگزار شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، ششمین دوره بازیهای ساحلی آسیا، اردیبهشت ماه سال آینده با میزبانی چین در شهر سانیا برگزار خواهد شد. کاروان ورزش ساحلی ایران که تاکنون تجربه حضور در تمام اداوار این رویداد را داشته، درصدد است تا در بازیهای پیشرو نیز حاضر شود.
بر این اساس امروز صبح (یکم مهر ماه) نشستی با حضور مسئولان وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی المپیک و به ریاست احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان برگزار شد تا سیاستهای کلان حضور. در بازیهای ٢٠٢۶ با همفکری طرفین مورد بررسی قرار بگیرد.
طبق آخرین اعلام شورای المپیک آسیا، بازیهای ساحلی سانیا در رشتههای بسکتبال سه نفره، ورزشهای آبی (شنای آبهای آزاد، واترپلو)، دوومیدانی، دراگون بت، فوتبال، هندبال، جوجیتسو، کبدی، بادبانی، سنگنوردی سرعت، تکبال، ورزشهای سه گانه دریایی (دو، شنا) والیبال و کشتی برگزار میشود.
نتایجی که رشتههای ساحلی کشورمان در پنج دوره پیشین این بازیها به دست آورده پنجم، بیست و یکم، هفتم و دو عنوان چهارمی است که به ترتیب در سالهای ٢٠٠٨، ٢٠١٠، ٢٠١٢، ٢٠١۴ و ٢٠١۶ به دست آمده است.
مطمئنا بهترین عملکرد ساحلی بازان ایرانی در بازیهای آسیا مربوط به دو دوره اخیر یعنی سالهای ٢٠١۴ در پوکت (تایلند) و ۲۰۱۶ در دانانگ (ویتنام) است که این ورزشکاران به مدالهای خوشرنگ طلا دست یافتند.
ایران در بازیهای ٢٠١۴ با ٨۶ ورزشکار، ٩ مدال طلا، ١۴ نقره و ٨ برنز گرفت و در بازیهای ٢٠١۶ با ٣٣ ورزشکار صاحب ٩ مدال طلا، ۶ نقره و ۶ برنز شد.
با توجه به این موضوع، طبق کارشناسیهایی که در نشست امروز صورت گرفت و بر اساس تاکیدات وزیر ورزش مقرر شد، کاروانی با جمعیت نرمال، اما کیفی راهی این دوره از بازیهای ساحلی شود تا در کسب مدال طلا توفیق بیشتری حاصل شود.
ورزش ساحلی کشورمان در حال حاضر به لحاظ جایگاه تیمی، رتبه سوم و به لحاظ کسب مدال رتبه ششم را در بین کشورهای آسیایی دارد.
کارشناسان بر این باورند واترپلو، دوومیدانی، فوتبال، هندبال، کبدی و کشتی رشتههایی هستند که ایران در این دوره از این بازیها شانس مسلم کسب سکوی قهرمانی است.
این در حالی است که در خصوص رشتههایی، چون جوجیتسو، دراگون بت، سنگنوردی و والیبال هم نیم نگاهی به کسب مدال وجود دارد، اما منوط به این است که از هم اکنون بررسیهای لازم در مورد وضعیت این رشتهها انجام شود.
در پایان این جلسه دنیامالی با اشاره به این که توسعه ورزشهای ساحلی یکی از اهداف جدی وزارت ورزش و جوانان است تاکید کرد که از هم اکنون برنامه اردویی منظمی برای رشتههای اعزامی به سانیا انجام شود.
مهدی علی نژاد، دبیر کل کمیته ملی المپیک نیز یادآور شد با توجه به این که کمتر از هفت ماه تا زمان اعزام به بازیهای ساحلی آسیا فرصت مانده، این کمیته از هفته آینده نشستهای کارشناسی خود را با مسئولان فنی و کمیتههای ساحلی رشتههای مربوطه برگزار میکند تا ترکیبی از بهترین ساحلی بازان را در اختیار داشته باشند.
شایان ذکر است ششمین دوره بازیهای آسیایی ساحلی از ۲۲ تا ۳۰ آوریل ۲۰۲۶ (۲ تا ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۵) در شهر سانیای چین برگزار میشود و آرش فرهادیان نیز سرپرستی کاروان ایران را به عهده خواهد داشت.
وزارت ورزش و جوانان امروز همچنین میزبان تعدادی از روسای فدراسیونها و انجمنهای رشتههای رزمی بود تا در جریان آخرین وضعیت تیمهای ملی این رشتهها قرار بگیرد. از آنجا که همواره نیمی از سبد مدالی کاروان ورزش ایران در بازیهای آسیایی توسط رشتههای رزمی پر میشود، با دستور وزیر ورزش و جوانان برای دومین بار جلسهای با حضور روسای فدراسیونها و انجمنهای رشتههای رزمی اولویتدار برگزار شد تا ظرفیت مدال آوری آنها برای شرکت در بازیهای آسیایی (رویدادهای چند رشتهای) پیشرو مورد بررسی قرار بگیرد. تکواندو، کاراته، جودو، بوکس، ووشو، کوراش، جوجیتسو، موی تای و هنرهای رزمی ترکیبی ۹ فدراسیون و انجمنی بودند که روسای آنها در این نشست حاضر بودند و گزارشی از آخرین وضعیت تیمهای ملی رشتههای خود جهت شرکت در بازیهای آسیایی جوانان ۲۰۲۵ بحرین، بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی ۲۰۲۵ ریاض و بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا ارائه کردند.
گفتنی است در جلسات تخصصی این روز محمود خسروی وفا، رییس کمیته ملی المپیک، سید محمد شروین اسبقیان، معاون حرفهای و قهرمانی، سید مناف هاشمی، معاون توسعه مدیریت و منابع، فریبا محمدیان، معاون توسعه ورزش بانوان، مهدی علی نژاد، دبیر کل کمیته ملی المپیک، محمدرضا داورزنی، مشاور وزیر، محمدرضا عابدی محزون، مدیر دفتر نظارت و برنامهریزی وزارت ورزش و جوانان، رضا شجیع، مدیر مرکز نظارت بر تیمهای ملی و آرش فرهادیان، سرپرست بازیهای ساحلی سانیا حضور داشتند.