به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، بسیجیان دهگلانی در رژه موتوری هفته دفاع مقدس را گرامی داشتند.

در قالب یادواره شهدا «آبروی محله افتخار کوچه» یادواره شهیدان والامقام محمود کریمی، مظفر صادقی، منصور محمدی، محمد امین کریمی و محمد صدیق خالدی برگزار و از خانواده آنان تجلیل شد.

فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شهرستان بانه با اشاره به اجرای برنامه‌های مختلف به مناسبت هفته دفاع مقدس در این شهرستان از برگزاری هفت برنامه شاخص در این شهرستان خبر داد.

فرمانده سپاه بیجار هم در نشست خبری با اصحاب رسانه با بیان اینکه ۲۷۲ عنوان برنامه در گرامیداشت هفته دفاع مقدس برنامه ریزی شده است گفت: برپایی میز خدمت، تجلیل از پیشکسوتان، اعزام تیم‌های پزشکی به مناطق محروم از جمله این برنامه هاست.