به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید، فرزندان شهدا با یاد ایثار پدرانشان، پا به کلاس درس گذاشتند.

در اقدامی ویژه، سردار جهانبخش، فرمانده انتظامی استان، فاطمه نوری‌اصل، تنها یادگار ستوان‌سوم محبوب نوری‌اصل، را از منزل تا مدرسه همراهی کرد و حضورو حمایتی پدرانه‌ای برایش رقم زد.

فاطمه نوری‌اصل که قرار بود به نیابت از پدر شهیدش، به مدرسه برود، با سردار جهانبخش همراه شد و لحظاتی احساسی و ماندگار را تجربه کرد.

ورود به مدرسه شاهد «ام ابیها» و استقبال مدیر، معلمان و همکلاسی‌ها، تصویری روشن از حمایت و همراهی فرزندان شهدا را ارائه داد.

مادر فاطمه نوری‌اصل با اشاره به اهمیت روز نخست حضور فرزند شهید در مدرسه گفت: هر مادری دلش می‌خواست روز اول مدرسه، پدر بچه‌هاش کنارش باشد… امروز یاد و حضور همیشگی پدرش را احساس کردیم.

سردار جهانبخش نیز تصریح کرد: برای ما افتخار است که امروز در کنار فرزندان شهدا باشیم. امنیت امروز ما حاصل خون پدران آنهاست و وظیفه داریم جای خالی‌شان را پر کنیم.

شهید محبوب نوری همیشه پیش‌قدم بود، امروز دخترش هم با سربلندی راه مدرسه را آغاز کرد.

ستوان‌سوم محبوب نوری‌اصل، فرزند علی، در ۱۲ آبان ۱۳۹۶ در جریان درگیری با عناصر ضد انقلاب در دوشان‌تپه چالدران به شهادت رسید و در گلزار شهدای خوی آرام گرفت.

همراهی فرمانده انتظامی آذربایجان غربی با فرزند شهید از خانه تا مدرسه همراهی فرمانده انتظامی آذربایجان غربی با فرزند شهید از خانه تا مدرسه همراهی فرمانده انتظامی آذربایجان غربی با فرزند شهید از خانه تا مدرسه همراهی فرمانده انتظامی آذربایجان غربی با فرزند شهید از خانه تا مدرسه همراهی فرمانده انتظامی آذربایجان غربی با فرزند شهید از خانه تا مدرسه همراهی فرمانده انتظامی آذربایجان غربی با فرزند شهید از خانه تا مدرسه همراهی فرمانده انتظامی آذربایجان غربی با فرزند شهید از خانه تا مدرسه

گزارش دارد...