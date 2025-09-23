پخش زنده
تفاهمنامه همکاری بین ادارات بنیاد شهید و امور ایثارگران و اداره کل آموزش فنی و حرفهای خوزستان به امضا رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای خوزستان گفت : این تفاهمنامه با هدف توانمندسازی و آموزش مهارتهای فنی و حرفهای به مشمولین بنیاد، به ویژه جانبازان، آزادگان و فرزندان شهداء، تنظیم شده است. این همکاری شامل برگزاری دورههای آموزشی کوتاهمدت و بلندمدت در مراکز دولتی و غیر دولتی میباشد که هدف آن پاسخگویی به نیازهای بازار کار و ایجاد اشتغال پایدار می باشد.
شهرام ملایی هزاروندی افزود : این تفاهمنامه فرصتی مناسب برای ارتقاء مهارتهای فنی و حرفهای افراد تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران است و میتواند به بهبود وضعیت اشتغال و کارآفرینی در استان کمک شایانی نماید.”
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان خوزستان نیز در این مراسم با بیان اهمیت ارتقاء مهارتهای فنی و حرفهای در جامعه ایثارگران گفت : این تفاهمنامه گامی مؤثر در جهت تأمین نیازهای آموزشی مشمولین و توانمندسازی آنان برای ورود به بازار کار است. امیدواریم با اجرای این تفاهمنامه، جوانان ایثارگر بتوانند با مهارتهای لازم، به راحتی وارد بازار کار شوند و در راستای خدمت به کشور و جامعه خود گام بردارند.
سید رضا حسینی افزود : مدت اعتبار این تفاهمنامه دو سال شمسی بوده با اجرای مؤثر آن، زمینهساز افزایش مهارت و توانمندیهای افراد تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران گردد.این اقدام نه تنها به بهبود وضعیت اشتغال در استان خوزستان کمک میکند، بلکه به تقویت روحیه کارآفرینی و استقلال اقتصادی در بین ایثارگران خواهد انجامید.