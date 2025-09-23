مشاور خانواده و روانشناس با اشاره به این که رفتار و کلام پدر و مادر و جامعه در عزت نفس و اعتماد به نفس افراد بسیار موثر است گفت: اگر عزت نفس خودتان را رشد دهید بسیار پیشرفت می‌کنید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز؛ صالحه کشاورز با حضور در شبکه سیمای البرز برنامه امروز البرز گفت: عزت نفس و اعتماد به نفس به طور کلی یعنی ما از دانستی‌ها و توانمندی‌های خودمان صحبت می‌کنیم. یعنی من باور دارم و می‌توانم که کاری را می‌توانم انجام دهم.

مشاور خانواده و روانشناس به مجری برنامه امروز البرز گفت: رفتار و کلام پدر و مادر و جامعه در عزت نفس و اعتماد به نفس افراد بسیار موثر است، این ویژگی شخصیتی قابل تغییر است مثل درون گرایی و برون گرایی نیست که ثابت باشد. اگر عزت نفس خودتان را رشد دهید بسیار پیشرفت می‌کنید.

وی در برنامه سیمای البرز افزود: برخی از ما به دلیل نوع تربیت خانوادگی از اعتماد به نفس بالاتر و یا پایین تری برخوردار هستیم؛ عزت نفس متفاوت است به این معنا که ما تا چه اندازه برای خودمان ارزش و حرمت نفس قائل هستیم.

مشاور خانواده و روانشناس خاطرنشان کرد: کسانی موفق‌تر هستند که اعتماد به نفس بالاتری دارند، یعنی اگر ما در فضایی بزرگ شده باشیم که جامعه به ما گفته باشد که تو می‌توانی، این اعتماد به نفس در ما ارتقاء پیدا می‌کند. در عزت نفس نیز به همین صورت است، که تعریف‌ها و تصویر دیگران از ویژگی ما باعث رشد عزت نفس ما می‌شود.