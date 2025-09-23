نواخته شدن زنگ نماز در مدارس لرستان
زنگ نماز همزمان با آغاز سال تحصیلی در مدارس لرستان نواخته شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان
، همزمان با اولین روز از سال تحصیلی جدید زنگ نماز با حضور نماینده ولی فقیه در استان در دبیرستان دخترانه معارف خرمآباد به صدا در آمد.
در این مراسم، دانشآموزان همراه با معلمان خود در نمازخانه مدرسه حضور یافتند و با اقامه نماز جماعت، جلوهای از معنویت و همبستگی دینی را به نمایش گذاشتند.
نماینده ولیفقیه در سخنانی با تأکید بر اهمیت نماز در تربیت نسل جوان، گفت: نهادینهسازی فرهنگ نماز در مدارس، آینده جامعه را با ایمان و اخلاق تضمین میکند.