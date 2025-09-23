به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان ، همزمان با اولین روز از سال تحصیلی جدید زنگ نماز با حضور نماینده ولی فقیه در استان در دبیرستان دخترانه معارف خرم‌آباد به صدا در آمد.

در این مراسم، دانش‌آموزان همراه با معلمان خود در نمازخانه مدرسه حضور یافتند و با اقامه نماز جماعت، جلوه‌ای از معنویت و همبستگی دینی را به نمایش گذاشتند.