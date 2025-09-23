مدیرکل بهزیستی استان البرز با اشاره به مشکلات جدی مددجویان فاقد مسکن در فصل جابه‌جایی واحد‌های اجاره‌ای، خواستار همکاری گسترده بانک‌های عامل برای حل این مشکل و تأمین سرپناه امن شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز؛ محمدی فلاح با تاکید بر اینکه مسکن یکی از جدی‌ترین دغدغه‌های مددجویان بهزیستی و اقشار آسیب‌پذیر استان است، اظهار داشت: در شرایط کنونی، همزمان با فصل جابجایی و افزایش سرسام‌آور اجاره‌بها، بسیاری از مددجویان و خانواده‌های تحت پوشش با خطر بی‌سرپناهی مواجه هستند. جذب به‌موقع و کامل اعتبارات قرض‌الحسنه مسکن محرومان، می‌تواند بخشی از این فشار را کاهش داده و امیدی تازه برای تأمین سرپناه امن این خانواده‌ها ایجاد کند.

وی با اشاره به اهمیت تسهیلات موصوف در تأمین کمک هزینه اجاره مسکن محرومان افزود: بهزیستی البرز تلاش کرده است با ایجاد هماهنگی و تعامل میان دستگاه‌های ذی‌ربط و بانک‌های عامل، روند جذب این اعتبارات را تسریع کند. اما تحقق این هدف بدون همکاری گسترده بانک‌ها ممکن نخواهد بود.

مدیرکل بهزیستی استان البرز گفت: از مجموع ۳۲ میلیارد تومان اعتبار تخصیص‌یافته از سوی بانک مرکزی به مددجویان تحت پوشش بهزیستی استان البرز، تاکنون فقط ۴ میلیارد تومان به مرحله جذب رسیده است.

وی ضمن ابراز نگرانی از این میزان جذب پایین، تصریح کرد: با توجه به حجم بالای نیازمندان و شرایط اقتصادی موجود، ضروری است روند پرداخت تسهیلات شتاب گیرد تا تاخیر در تخصیص این منابع موجب افزایش مشکلات مددجویان نشود.

محمدی فلاح با تاکید بر اینکه تأمین مسکن برای محرومان نه تنها یک اقدام حمایتی، بلکه سرمایه‌گذاری در امنیت اجتماعی استان است گفت: خانه‌دار شدن مددجویان موجب ثبات خانواده، کاهش آسیب‌های اجتماعی و ارتقای کیفیت زندگی آنان می‌شود، از این‌رو انتظار داریم بانک‌های عامل با نگاه مسئولیت اجتماعی، فرآیند‌های اداری را تسهیل کرده و سرعت پرداخت‌ها را افزایش دهند.

مدیرکل بهزیستی البرز بر تشکیل کمیته‌های مشترک پیگیری میان بهزیستی و بانک‌ها تاکید کرد و افزود: با همکاری‌های مثبت و هدفمند، امیدواریم جذب این اعتبارات پیش از پایان سال، بصورت کامل صورت پذیرد و بتوانیم در مسیر تأمین سرپناه امن برای مددجویان و خانواده‌های محروم گام‌های موثری برداریم.