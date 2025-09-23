نشست مشترک رئیس فدراسیون نابینایان و کم‌بینایان، معاون امور فرهنگی و توسعه ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانان و دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با موضوع بررسی مشکلات و کمبود‌های این فدراسیون تشکیل شد.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نشست مشترک محمدرضا مظلومی، رئیس فدراسیون نابینایان و کم‌بینایان، حجت‌الاسلام محمدحسین حسن‌خانی، معاون امور فرهنگی و توسعه ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانان، و حجت‌الاسلام والمسلمین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در محل فدراسیون نابینایان و کم‌بینایان با موضوع بررسی مشکلات و کمبودهای این فدراسیون تشکیل شد.



در این نشست، معاون امور فرهنگی وزارت ورزش گزارش جامعی از وضعیت فعلی، مشکلات موجود و چشم‌انداز آینده ورزش نابینایان ارائه کرد. وی در ابتدای سخنان خود با اشاره به جایگاه فرهنگی این فدراسیون گفت: آقای مظلومی، رئیس فدراسیون نابینایان، نه‌تنها یک جانباز سرافراز بلکه شخصیتی با ارزش فرهنگی بالا هستند که همین ویژگی به فدراسیون هویتی ارزشی و فرهنگی می‌بخشد. ورزش ذاتاً فرهنگی است و از دل آن مفاهیم عمیق اجتماعی و انسانی شکل می‌گیرد.

وی با یادآوری جمله امام خمینی (ره) مبنی بر اینکه من ورزشکار نیستم، اما ورزشکاران را دوست دارم، افزود: این جمله نشان‌دهنده اهمیت ورزشکاران در نگاه رهبری است و باید در سیاست‌های فرهنگی و ورزشی کشور به آن توجه ویژه شود.

معاون امور فرهنگی وزارت ورزش با اشاره به مشکلات فدراسیون افزود: با وجود تنوع رشته‌های ورزشی، بسیاری از ورزشکاران نابینا و کم‌بینا همچنان از امکانات پایه‌ای محروم‌اند و این کمبود‌ها در نقاط مختلف کشور کاملاً محسوس است. توسعه زیرساخت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری و حمایت‌های همه‌جانبه برای ارتقای فرهنگ و ورزش این قشر ضروری است.

وی با ابراز تأسف از وضعیت موجود گفت: در سراسر کشور حتی یک سالن اختصاصی برای تمرین تیم ملی فوتبال نابینایان وجود ندارد. این کم‌توجهی به ورزشکاران ارزشمند نابینا و جانباز کشور است و مسئولیت آن را می‌پذیرم. باید زودتر و جدی‌تر اقدام می‌کردیم تا ورزشکاران ما با امکانات بهتر بدرخشند.

در ادامه، وی از همراهی مسئولان دلسوز، از جمله دکتر شکرانی و حجت‌الاسلام والمسلمین خسروپناه قدردانی کرد و گفت: «ایشان بار‌ها تأکید داشته‌اند که ورزش نابینایان نماد قهرمانی ملی در عرصه بین‌المللی است و باید مشکلات آنها به‌طور جدی رفع شود.

پس از شنیدن گزارش، حجت‌الاسلام والمسلمین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، اظهار داشت: شخصاً و همراه با شما به دیدار رئیس‌جمهور خواهیم رفت و موضوع مشکلات ورزش نابینایان را به اطلاع رئیس‌جمهور و سازمان برنامه و بودجه می‌رسانیم تا حمایت‌های لازم تأمین شود.