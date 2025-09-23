پخش زنده
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری کرمانشاه: اگر والدین دانش آموز مقاطع پیش دبستانی و دبستانی هر دو در دستگاههای اجرایی شاغل باشند، یکی از والدین کارمند میتواند با هماهنگی اداره، ساعت شروع کار خود را شناور انتخاب کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزکرمانشاه، جلیل بالایی گفت: به موجب تبصره ذیل تصویبنامه هیئت وزیران در خصوص تعیین ساعات آغاز به کار ادارات و مشاغل مختلف و در راستای حمایت از خانواده و کاهش دغدغه والدینی که هر دو در دستگاههای اجرایی شاغل و دارای فرزند در مقاطع پیشدبستانی و دبستان هستند، دستگاههای اجرایی مکلفند با شناور شدن ساعات شروع به کار یکی از والدین موافقت کنند.
وی افزود: کارکنان زن سرپرست خانوار دارای شرایط یادشده نیز مشمول این حکم هستند و سایر مجوزهای قانونی از جمله امکان تأخیر مادران دارای کودک زیر ۶ سال همچنان به قوت خود باقی است.
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری کرمانشاه همچنین از شناور شدن ساعات کار دستگاههای اجرایی مستقر در کلانشهر کرمانشاه در دو هفته اول مهرماه خبر داد و گفت: که این موضوع فقط در مرکز استان اجرایی میشود.
وی اظهار کرد: به موجب ابلاغیه سازمان امور اداری و استخدامی کشور در خصوص ساعات کار دستگاههای اجرایی مستقر در کلانشهرها در دو هفته اول مهرماه ۱۴۰۴، ساعات شروع به کار دستگاههای اجرایی در شهر کرمانشاه به صورت شناور از ساعت ۷ تا ۹ صبح تعیین میشود و بدیهی است دستگاههای اجرایی استان نیز مکلف به اجرای این مصوبه هستند.