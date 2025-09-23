پخش زنده
امروز دانش آموزان برخی از مدارس استان همدان در قالب «پویش ملی مهر سبز»، سال تحصیلی را با کاشت درخت در حیاط مدرسه آغاز کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، این پویش بهمنظور ترویج فرهنگ درختکاری و اهمیت کاشت نهال در بین دانش آموزان انجام شد.
در «پویش ملی مهر سبز»، دانشآموزان به عنوان نسل آیندهساز در کنار تحصیل، با کاشت و مراقبت از نهالها، با مسئولیتپذیری نسبت به منابع طبیعی آشنا خواهند شد.
گفتنی است «پویش ملی مهر سبز» با همکاری منابع طبیعی و آموزش و پرورش در مدارس مختلف استان همدان با حضور مسئولان، معلمان و دانش آموزان اجرا شد.