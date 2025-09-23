به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، این پویش به‌منظور ترویج فرهنگ درختکاری و اهمیت کاشت نهال در بین دانش آموزان انجام شد.

در «پویش ملی مهر سبز»، دانش‌آموزان به عنوان نسل آینده‌ساز در کنار تحصیل، با کاشت و مراقبت از نهال‌ها، با مسئولیت‌پذیری نسبت به منابع طبیعی آشنا خواهند شد.

گفتنی است «پویش ملی مهر سبز» با همکاری منابع طبیعی و آموزش و پرورش در مدارس مختلف استان همدان با حضور مسئولان، معلمان و دانش آموزان اجرا شد.