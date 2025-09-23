پخش زنده
همزمان با آغاز سال تحصیلی، بازار نوشت افزار اصفهان شلوغ و پر رفت و آمد است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مهر که فرا میرسد دانش آموزان دست در دست والدین در فروشگاههای کیف و کفش ونوشت افزار میشوند تا از بین طرحهای مختلف و جذاب نوشت افزار اقلام مورد نیاز سال جدید تحصیلی را تهیه کنند.
چیزی که در این زمان اهمیت بیشتری پیدا میکند نحوه نظارت بر قیمت و فروش این اقلام است.
در گشتهای مشترک علاوه بر قیمت و کیفیت محصولات با گران فروشی، درج نشدن قیمت، احتکار، تقلب، ارائه نشدن فاکتور و فروش اجباری واحدهای صنفی برخورد میشود.