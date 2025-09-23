به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ فرمانده سپاه امام سجاد (ع) گفت: این سد سنگی ـ ملاتی با ارتفاع ۱۴ متر از بستر رودخانه و طول۶۰ متر و حجم عملیاتی ۱۸ هزار مترمکعب در سه سال ساخته و برای اجرای آن ۱۸ میلیارد تومان هزینه شده است.

سردار اباذر سالاری افزود: با اجرای این طرح، بیش از دو هزار نفر از مردم روستا‌های سیرمند، سردر، مزرعه، بناب، تل‌مرا و پرعابدین از مزایای آن بهره‌مند می‌شوند.

فرمانده سپاه امام سجاد (ع) افزود: هدف از اجرای این طرح، تأمین آب آشامیدنی، آبیاری۱۰۰ هکتار از زمین‌های کشاورزی و باغات پایین‌دست، ایجاد اشتغال پایدار، توسعه گردشگری و تقویت سفره‌های آب زیرزمینی است.

دشت سیرمند به‌عنوان یکی از قطب‌های کشاورزی شمال هرمزگان، به تولید مرکباتی همچون نارنگی محلی، پرتقال، لیموترش، انار و خرما‌های خاصویی، خنزی، مضافتی و شاهانی شهرت دارد.

این دشت در ۷۰ کیلومتری جنوب شهرستان حاجی‌آباد واقع شده است.

همزمان با این طرح، ۴۸ کیلومتر راه روستایی نیز با اعتبار ۴۳۶ میلیارد تومان در شهرستان‌های حاجی‌آباد، رودان، میناب، بشاگرد و جزیره هرمز به بهره‌برداری رسید.