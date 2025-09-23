به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ فرمانده انتظامی استان مرکزی به همراه جمعی از همکارانش با حضور در جمع خانواده شهید «مهدوی پور»، دختر ۱۰ ساله این شهید را از خانه تا مدرسه همراهی کردند.

«حلما»؛ دختر چهارمین شهید امنیت اقتصادی استان مرکزی امروز در حالی در مدرسه جدید پا به کلاس چهارم نهاد که برای دومین سال از دستان پر مهر پدر محروم بود.

در استقبال از این دانش آموز همکلاسی‌های جدیدش قول دادند که به مانند خواهر در کنارش هستند و با کسب دانش، راه شهدا و پدر او را با قوت ادامه می‌دهند.

شهید «مهدوی پور»، رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان زرندیه بود که خرداد ۱۴۰۲ در جریان عملیات تعقیب و مراقبت متهمین خودرو‌های شوتی در اتوبان ساوه _ تهران به شدت مجروح و در حین معالجه در بیمارستان ولیعصر (عج) اراک به شهادت رسید.