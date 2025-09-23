به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،همزمان با آغاز سال تحصیلی، فرمانده انتظامی مراغه با حضور در منزل شهید تقی بهره ور فرزند این شهید مدافع امنیت و اقتدار ایران اسلامی را تا مدرسه همراهی کرد.

سرهنگ فارسی فرمانده انتظامی مراغه گفت:شهدا با تقدیم جان عزیزشان اقتدار و امنیت را برای کشور به ارمغان آورده‌اند.

سرهنگ فارسی افزود: مردم ایران اسلامی قدردان و مرهون شهدا هستند و یاد و خاطره آنها برای همه عزیز است.

وی اضافه کرد: امروز وظیفه دانش آموزان به خصوص فرزندان شهدا تلاش در عرصه علمی برای ادامه راه و هدف شهداست.

در این مراسم از دختر مرزبان شهید تقی بهره ور تجلیل و زنگ مدرسه شاهد امیر آبی مراغه به صدا در آمد.

مرزبان شهید تقی بهره ور سال ۹۹ در دفاع از امنیت ایران اسلامی در منطقه عملیاتی سردشت به دست اشرار مرزی به شهادت رسید.