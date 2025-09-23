به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سیدمحمد موسوی گفت: در جریان این حوادث، ۵۴ ساختمان معادل ۲۷۶ واحد نیازمند عملیات پایدارسازی شناسایی شد. از این میان، ۱۵ ساختمان یا همان ۵۵ واحد به دلیل شدت آسیب، درخواست تخریب و نوسازی دادند.

وی اضافه کرد: در بخش‌هایی که هزینه تعمیر کمتر از ۵ میلیارد ریال بود، ۲۱۸ واحد به‌طور کامل تعیین تکلیف و تعمیر شد.

موسوی ادامه داد: همچنین از ۵۸ واحد نیازمند تعمیرات با هزینه بیش از ۵ میلیارد ریال، تاکنون ۴۸ واحد مراحل اجرایی خود را طی کرده‌اند.

وی افزود: در ارزیابی‌های اولیه، ۲۶۰۸ واحد مسکونی نیز با آسیب جزئی شناسایی شد که همگی به‌طور کامل تعمیر و تحویل شد.

وی ادامه داد: بررسی‌ها نشان داد که هیچ ساختمان یا واحدی نیازمند مقاوم‌سازی نبوده است. اما در حوزه تخریب و نوسازی، از ۳۶ ساختمان شامل ۱۴۹ واحد، عملیات احداث مجدد در ۲۷ ساختمان و ۱۱۲ واحد آغاز شده و ۹ ساختمان و۳۷ واحد در انتظار شروع طرح هستند.

شهردار منطقه ۴ با اشاره به اقدامات پشتیبانی گفت: در ادامه این اقدامات برای ۵۳ خانوار ۱۷۴ نفرمالک و ۴۶ خانوار (۱۴۲ نفر مستأجر که نیاز به سرپناه داشتند، ۹۹ واحد برای اسکان موقت برای ۳۱۶ نفر تهیه شد.

موسوی در حوزه اموال منقول، گفت: در این جنگ، ۲۱۰ دستگاه خودروی سواری، ۱۰ دستگاه موتورسیکلت و ۲ دستگاه دوچرخه خسارت دیدند که تنها وظیفه آمار و جمع بندی تعداد آن برعهده مدیریت شهری بود. همچنین خسارات اثاثیه منزل در ۲۶۱ واحد بررسی و ۲۶۱ پرونده کمک هزینه به اداره کل پشتیبانی تحویل شد که تاکنون ۲۰۸ فقره بن حمایتی به خانواده‌ها ارسال شده است.