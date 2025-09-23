بازدید شبانه استاندار آذربایجان شرقی از ورزشگاه یادگار امام تبریز
استاندار آذربایجان شرقی با حضور شبانه در ورزشگاه یادگار امام(ره) تبریز از روند آمادهسازی این ورزشگاه برای بازیهای لیگ نخبگان آسیا بازدید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،بهرام سرمست در بازدید شبانه از ورزشگاه یادگار امام(ره) تبریز ضمن عرض خدا قوت به کارگران شاغل در محل بر لزوم تسریع در آماده سازی ورزشگاه تاکید کرد.
بازسازی و رفع نواقص ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز از جمله اولویتهای استاندار آذربایجان شرقی از ابتدای آغاز به کار وی در استان بوده که نتیجه آن نصب چمن هیبریدی به عنوان مطالبه دیرینه هواداران پرشور و پرتعداد تیم تراکتور است.