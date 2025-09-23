به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، کشتی‌گیران آبادانی در مسابقات کشتی ساحلی انتخابی استان خوزستان موفق به کسب سه عنوان ارزشمند شدند.

در این رقابت‌ها که با حضور کشتی‌گیران برتر استان برگزار شد، محمدرضا بن سعید در رده سنی جوانان و در وزن ۷۰ کیلوگرم با اقتدار بر سکوی نخست ایستاد و مدال طلا را از آن خود کرد.

همچنین در رده سنی بزرگسالان، مهدی بنی سعید در وزن ۸۰ کیلوگرم موفق به کسب مدال نقره شد و فواد بنی سعید در وزن ۹۰+ کیلوگرم عنوان سوم و مدال برنز رقابت‌ها را به دست آورد