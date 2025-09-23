پخش زنده
عطر افشانی گلزار شهدا در بخش رخ، دیدار بسیجیان کدکن با امام جمعه این بخش و برپایی نمایشگاهی با محوریت تبیین فرهنگ ایثار در سلامی خواف از جمله برنامه های امروز هفته دفاع مقدس در شهرهای خراسان رضوی بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس آموزش و پرورش بخش جلگه رخ گفت: مراسم معنوی عطرافشانی گلزار شهدای گمنام شهر رباط سنگ با هدف تجدید بیعت با آرمان های شهدا، امام شهدا و زنده نگه داشتن فرهنگ ایثار و شهادت و با حضور پرشور دانش آموزان برگزار شد.
میثم سالاری با بیان اینکه حضور نوجوانان و جوانان در چنین آیین هایی، پیوندی میان گذشته پرافتخار و آینده روشن کشور ایجاد می کند، افزود: در بخش رخ ۱۱۰ شهید والامقام و دو شهید گمنام هشت سال دفاع مقدس مدفون هستند که هر یک نمادی از ایمان، فداکاری و تعهد به میهن اسلامی هستند.
وی ادامه داد: این آمار نشان دهنده عمق جانفشانی و ایثارگری رزمندگان اسلام در مقابله با جنگ تحمیلی استکبار جهانی به سر سپردگی صدام و همچنین در دوران انقلاب اسلامی و دفاع مقدس است.
فرمانده حوزه مقاومت بسیج کربلای کدکن گفت: این دیدار که با هدف هماهنگی و تشریح برنامه های گرامیداشت هفته دفاع مقدس برگزار شد، ابتدا حضار با گرامیداشت یاد و خاطره سربازان گمنام امام زمان (عج) و شهدای والامقام بخش کدکن، به ویژه شهدای هشت سال دفاع مقدس، بر ادامه راه پرافتخار آنان و تبیین ارزش های این دوران پرحماسه تأکید کردند.
رضا خجسته به تبیین مهم ترین برنامه های پیش بینی شده برای این هفته اشاره کرد و از مشارکت و هدایت های معنوی امام جمعه برای هرچه باشکوه تر برگزار شدن این مراسمات تجلیل کرد.
در پایان این دیدار، حجت الاسلام توکلی امام جمعه کدکن با تجلیل از تلاش های بسیج در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، بر ضرورت برنامه ریزی دقیق و هدفمند برای انتقال مفاهیم ناب دفاع مقدس به نسل جوان و آحاد جامعه تأکید کرد.