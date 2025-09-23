عطر افشانی گلزار شهدا در بخش رخ، دیدار بسیجیان کدکن با امام جمعه این بخش و برپایی نمایشگاهی با محوریت تبیین فرهنگ ایثار در سلامی خواف از جمله برنامه های امروز هفته دفاع مقدس در شهرهای خراسان رضوی بود.

غبارروبی گلزار شهدا، برپایی نمایشگاه و دیدار با امام جمعه در رخ، سلامی و کدکن

غبارروبی گلزار شهدا، برپایی نمایشگاه و دیدار با امام جمعه در رخ، سلامی و کدکن

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس آموزش و پرورش بخش جلگه رخ گفت: مراسم معنوی عطرافشانی گلزار شهدا‌ی گمنام شهر رباط سنگ با هدف تجدید بیعت با آرمان‌ های شهدا، امام شهدا و زنده نگه داشتن فرهنگ ایثار و شهادت و با حضور پرشور دانش‌ آموزان برگزار شد.

میثم سالاری با بیان اینکه حضور نوجوانان و جوانان در چنین آیین‌ هایی، پیوندی میان گذشته پرافتخار و آینده روشن کشور ایجاد می‌ کند، افزود: در بخش رخ ۱۱۰ شهید والامقام و دو شهید گمنام هشت سال دفاع مقدس مدفون هستند که هر یک نمادی از ایمان، فداکاری و تعهد به میهن اسلامی هستند.

وی ادامه داد: این آمار نشان‌ دهنده عمق جانفشانی و ایثارگری رزمندگان اسلام در مقابله با جنگ تحمیلی استکبار جهانی به سر سپردگی صدام و همچنین در دوران انقلاب اسلامی و دفاع مقدس است.

غبارروبی گلزار شهدا، برپایی نمایشگاه و دیدار با امام جمعه در رخ، سلامی و کدکن غبارروبی گلزار شهدا، برپایی نمایشگاه و دیدار با امام جمعه در رخ، سلامی و کدکن غبارروبی گلزار شهدا، برپایی نمایشگاه و دیدار با امام جمعه در رخ، سلامی و کدکن غبارروبی گلزار شهدا، برپایی نمایشگاه و دیدار با امام جمعه در رخ، سلامی و کدکن غبارروبی گلزار شهدا، برپایی نمایشگاه و دیدار با امام جمعه در رخ، سلامی و کدکن غبارروبی گلزار شهدا، برپایی نمایشگاه و دیدار با امام جمعه در رخ، سلامی و کدکن غبارروبی گلزار شهدا، برپایی نمایشگاه و دیدار با امام جمعه در رخ، سلامی و کدکن

در آستانه فرارسیدن هفته دفاع مقدس، فرماندهان پایگاه‌ های مقاومت و اعضای شورای حوزه مقاومت بسیج کربلای کدکن با امام جمعه این بخش دیدار کردند.