دیدار تیم‌های استقلال خوزستان و مس رفسنجان، چهارم مهرماه در ورزشگاه تختی آبادان برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، ورزشگاه محل برگزاری مسابقه استقلال خوزستان در هفته پنجم لیگ برتر فوتبال کشور مشخص شد.

دیدار تیم‌های استقلال خوزستان و مس رفسنجان از ساعت ۱۹:۱۵ روز جمعه چهارم مهرماه در ورزشگاه تختی آبادان برگزار خواهد شد.

این مسابقه پیش‌تر قرار بود از ساعت ۱۹ آغاز شود اما با تغییر جزئی، ۱۵ دقیقه دیرتر برگزار می‌شود.

باشگاه استقلال خوزستان که در آغاز فصل به دلیل آماده نبودن چمن ورزشگاه غدیر اهواز ناچار شده بود بازی‌های خانگی خود را در تهران برگزار کند، حالا پس از پشت سر گذاشتن هفته‌های پرحاشیه، سرانجام توانسته است تکلیف میزبانی خود را مشخص کند.

با توجه به اینکه عملیات ترمیم و مرمت چمن ورزشگاه غدیر همچنان ادامه دارد و بعید به نظر می‌رسد حتی تا هفته‌های ابتدایی نیم‌فصل دوم این ورزشگاه آماده بهره‌برداری شود، مدیران استقلال خوزستان در تلاش بودند تا راهی برای میزبانی در خوزستان پیدا کنند.

در نهایت با رایزنی‌های انجام‌شده و طبق اعلام حمید بنی‌تمیم، مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان، موافقت لازم برای برگزاری مسابقات این تیم در ورزشگاه تختی آبادان جلب شد.

این در حالی است که در ابتدا به دلیل هم‌پوشانی برنامه‌های تیم صنعت نفت آبادان در لیگ دسته اول، مخالفت‌هایی با این درخواست وجود داشت، اما حالا مشکل برطرف شده و استقلال خوزستان می‌تواند در آبادان از رقبای خود پذیرایی کند. بر همین اساس، دیدار هفته پنجم این تیم مقابل مس رفسنجان نیز در همین ورزشگاه برگزار خواهد شد.