تیم ملی فوتسال ایران آخرین تمرین خود را برای رویارویی با مالزی میزبان مسابقات مقدماتی جام ملتهای آسیا ۲۰۲۶- اندونزی در مجموعه سرپوشیده سوپا برگزار کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، ملیپوشان ایران که فردا برای سرگروهی با تیم مالزی دیدار میکنند امروز ساعت ۱۶ به وقت تهران، زیر نظر وحید شمسایی، دیوید راموس، محمود خوراکچی، محمد طاهری و حمید مشیری تمرین خود را در سالن اصلی مسابقات با تمام نفرات برگزار کردند.
شاگردان شمسایی که دو بازی گذشته خود مقابل بنگلادش و امارات را با پیروزهای ۱۲-۰ و ۱۰-۰ جشن گرفتهاند در حالی مقابل مالزی قرار میگیرند که آنها شب گذشته موفق شدند ۷ بر یک از سد بنگلادش بگذرند و در دیدار نخست نیز یک بر صفر امارات را شکست دادهاند تا با تفاضل گل کمتر پایینتر از ایران در گروه G مسابقات قرار گیرند.
ملیپوشان فوتسال امروز در آخرین تمرین خود ضمن مرور تاکتیکهای رویارویی با مالزی، به تمرین شوتزنی، فرار از پرس، انجام کارهای ترکیبی، سرعتی و همچنین فضاسازی در هنگام شروع مجددها پرداختند.
در حاشیه این تمرین تیم برگزاری مسابقات مرحله مقدماتی جام ملتهای آسیا با حضور در تمرین، نشان یادبود این مسابقات را به نمایندگان تیم ایران تقدیم کردند.
تیم ملی فوتسال ایران فردا راس ساعت ۱۶ به وقت تهران به مصاف تیم ملی مالزی خواهد رفت.