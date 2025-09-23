پخش زنده
امروز: -
معاون امور نمایشگاهی نمایشگاه شهر آفتاب گفت: بومیسازی تجهیزات صنعتی، کاهش وابستگی و افزایش اشتغال را به دنبال دارد.
به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما ؛ آقای فرشید مهرشاد در مراسم افتتاح پنجمین نمایشگاه صنعت و دومین نمایشگاه ابزارآلات افزود: این نمایشگاه با هدف بومیسازی تجهیزات صنعتی؛ کاهش وابستگی و افزایش اشتغال در فضایی به وسعت ۳۵ هزار متر مربع، از امروز آغاز به کار کرده است.
وی افزود: این نمایشگاه را میتوان قلب تپنده صنعت کشور دانست؛ چرا فناوری های ارائهشده در آن، از تجهیزات افزایش بهرهوری تا ماشینآلاتی که مواد اولیه را به محصولات تبدیل میکنند، به نمایش درآمده است.
معاون امور نمایشگاهی نمایشگاه بینالمللی شهر آفتاب ادامه داد: آنچه در این دوره بیش از گذشته به چشم میخورد، رشد بومیسازی در حوزه تجهیزات و محصولات است. شرکتهای داخلی با تکیه بر دانش فنی و نیروی انسانی ماهر توانستهاند وابستگی کشور را به خارج کاهش دهند و مسیر اشتغالزایی و خودکفایی را هموار سازند.
وی افزود: در حوزه متالورژی نیز شاهد پیشرفت چشمگیری هستیم؛ بخشی که تا چند سال پیش وابستگی جدی به واردات داشت، اکنون به همت شرکتهای داخلی به مرحلهای از توانمندی رسیده است که نهتنها قابل مقایسه با رقبای خارجی است، بلکه در برخی موارد توانسته اعتماد صنعتگران داخلی را بهطور کامل جلب کند.
مهرشاد گفت: نمایشگاه شهر آفتاب نیز با فراهمکردن زیرساختهای مناسب، به رونق این رویداد کمک کرده است. خوشبختانه بازدیدکنندگان عمدتاً متخصصان و فعالان اقتصادی این حوزهاند که برای تجارت و دادوستد به نمایشگاه آمدهاند؛ موضوعی که موجب تمرکز بیشتر شرکتها بر مذاکرات تجاری و کاهش مراجعات متفرقه شده است.
به گفته آقای فرشید مهرشاد، معاونت نمایشگاهی «زمان در صنعت و تجارت گرانبهاترین سرمایه است. خوشحالیم که این نمایشگاه توانسته بستر تخصصی مناسبی برای حضور شرکتها و فعالان واقعی این حوزه فراهم کند.»