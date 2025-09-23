نواخته شدن زنگ ایثار و مقاومت به مناسبت آغاز سال‌تحصیلی

زنگ ایثار و مقاومت به مناسبت آغاز سال‌تحصیلی در مدارس کهگیلویه و بویراحمد به‌صدا درآمد.