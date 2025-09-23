پخش زنده
برنامه تلویزیونی اوجامانلار سیمای آذربایجان غربی؛ ایثار و دلدادگی مردان و زنانی که برای مانایی وطن آسمانی شدند روایت می کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ آغاز هفته دفاع مقدس بهانهای شد تا ایثار و دلدادگی مردان و زنانی که برای مانایی وطن در خاک پاک وطن آسمانی شدند روایت شود . سروقامتانی که بیهیچ ادعا رخت رزم پوشیدند و عازم میدان پیکار شدند. بر این اساس «اوجامانلار» از کنار مزار شهید گمنام که مهمان صداوسیمای آذربایجان غربی است، به روی آنتن میرود.
برنامه تلویزیونی اوجامانلار قرار است در طول هفته دفاع مقدس با دعوت از راویانی که در خط مقدم جنگ و کمی آنسوتر در کسوت پشتیبانی از دفاع بیامان؛ روایتها و خاطرههای به یادمانی دارند را با مخاطبان خود به اشتراک بگذارد.
در اولین روز از آغاز هفته دفاع مقدس سردار محمدحسین رجبی، فرمانده سپاه شهدا آذربایجان غربی با حضور در مرقد شهید گمنام که در محوطه باز صداوسیمای آذربایجان غربی آرمیده است، به نیت شوم دشمنان در ۸ سال دفاع مقدس و جنگ ۱۲ روزه پرداخته و از نقشه و اهداف پلید دشمن از طرحریزی جنگ ترکیبی و خنثیسازی آن توسط رهبری، نیروهای مسلح و آحاد مردم سخن گفت.
وی در ادامه به تشریح برنامههای سپاه شهدا استان آذربایجان غربی در طول هفته دفاع مقدس پرداخته و از اقدامات انجامگرفته، آماری ارائه داد.
برنامه تلویزیونی اوجامانلار در نظر دارد در طول هفته دفاع مقدس با دعوت از شیر زنانی همچون محدثی، نوبری و قاسمی به موضوع امدادگری و جامعه پزشکی توسط بانوان، نقش مادران و همسران شهدا و اهمیت تربیت اسلامی در دامان مادران بپردازد.
از دیگر راویان و مهمانان این برنامه میتوان به عارف نیا و پناهی اشاره کرد که در برنامههای آتی اوجامانلار از ایستادگی و حماسهآفرینی در دوران ۸ سال دفاع مقدس و جنگ ۱۲ روزه سخن خواهند گفت. از دیگر بخشهای برنامه زنده اوجامانلار میتوان به اجرای سرودهای حماسی، دعوت از شاعران حماسی، موشنگرافیک و میانبرنامههای مناسبتی اشاره کرد.
برنامه تلویزیونی اوجامانلار به تهیهکنندگی حسن فرخی در طول هفته دفاع مقدس بهصورت زنده از کنار مزار شهید گمنام ۸ سال دفاع مقدس، از ساعت ۲۱ به مدت ۶۰ دقیقه به روی آنتن میرود.