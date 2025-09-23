\n\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u00a0\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u06af\u0644\u0633\u062a\u0627\u0646\u00a0\u060c \u0645\u062f\u0627\u0631\u0633 \u0628\u0627\u0631 \u062f\u06cc\u06af\u0631 \u0628\u0627 \u0634\u0648\u0631 \u062d\u0636\u0648\u0631 \u0646\u0648\u062c\u0648\u0627\u0646\u0627\u0646\u06cc \u06a9\u0647 \u0622\u06cc\u0646\u062f\u0647\u200c\u0633\u0627\u0632\u0627\u0646 \u0627\u06cc\u0646 \u0645\u0631\u0632 \u0648 \u0628\u0648\u0645\u200c\u0627\u0646\u062f\u060c \u062c\u0627\u0646 \u062a\u0627\u0632\u0647\u200c\u0627\u06cc \u06af\u0631\u0641\u062a. \u0632\u0646\u06af \u0645\u0647\u0631 \u0628\u0627 \u0641\u0631\u06cc\u0627\u062f \u0631\u062c\u0632\u062e\u0648\u0627\u0646\u06cc \u062f\u0627\u0646\u0634\u200c\u0622\u0645\u0648\u0632\u0627\u0646 \u0639\u0644\u06cc\u0647 \u062f\u0634\u0645\u0646\u0627\u0646 \u0627\u06cc\u0646 \u0633\u0631\u0632\u0645\u06cc\u0646 \u0646\u0648\u0627\u062e\u062a\u0647 \u0634\u062f.\n\u00a0\n\u0641\u0631\u06cc\u0627\u062f\u06cc \u06a9\u0647 \u0646\u0634\u0627\u0646\u0647\u200c\u0627\u06cc \u0627\u0632 \u0628\u06cc\u062f\u0627\u0631\u06cc\u060c \u0622\u06af\u0627\u0647\u06cc \u0648 \u062a\u0639\u0647\u062f \u0646\u0633\u0644 \u062c\u062f\u06cc\u062f \u0646\u0633\u0628\u062a \u0628\u0647 \u0627\u0631\u0632\u0634\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0645\u06cc\u0647\u0646\u06cc \u0648 \u0627\u0633\u0644\u0627\u0645\u06cc \u0628\u0648\u062f.\n\u00a0\n\u062f\u0631 \u0627\u062f\u0627\u0645\u0647 \u0627\u06cc\u0646 \u0645\u0631\u0627\u0633\u0645\u060c \u0627\u0632 \u062a\u0645\u062b\u0627\u0644 \u0634\u0647\u062f\u0627 \u0648 \u062f\u0627\u0646\u0634\u0645\u0646\u062f\u0627\u0646 \u0634\u0647\u06cc\u062f \u062c\u0646\u06af \u06f1\u06f2 \u0631\u0648\u0632\u0647 \u0646\u06cc\u0632 \u0631\u0648\u0646\u0645\u0627\u06cc\u06cc \u0634\u062f\u061b \u0686\u0647\u0631\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc\u06cc \u06a9\u0647 \u0686\u0631\u0627\u063a \u0631\u0627\u0647 \u0646\u0633\u0644 \u0627\u0645\u0631\u0648\u0632 \u0648 \u0641\u0631\u062f\u0627 \u0647\u0633\u062a\u0646\u062f \u0648 \u06cc\u0627\u062f\u0634\u0627\u0646 \u0627\u0644\u0647\u0627\u0645\u200c\u0628\u062e\u0634 \u0645\u0633\u06cc\u0631 \u0631\u0634\u062f\u060c \u0627\u0633\u062a\u0642\u0627\u0645\u062a \u0648 \u0627\u06cc\u0633\u062a\u0627\u062f\u06af\u06cc \u0627\u0633\u062a.\n\u00a0\n\u0647\u0645\u0686\u0646\u06cc\u0646 \u062f\u0627\u0646\u0634 \u0622\u0645\u0648\u0632\u0627\u0646 \u0645\u062f\u0631\u0633\u0647 \u0634\u0627\u0647\u062f \u06af\u0646\u0628\u062f\u06a9\u0627\u0648\u0648\u0633 \u0633\u0647 \u0646\u0647\u0627\u0644 \u0631\u0627 \u0628\u0647 \u06cc\u0627\u062f \u062f\u0627\u0646\u0634\u200c\u0622\u0645\u0648\u0632\u0627\u0646 \u0634\u0647\u06cc\u062f \u062e\u0627\u0646\u0648\u0627\u062f\u0647 \u0646\u06cc\u0627\u0632\u0645\u0646\u062f \u062f\u0631 \u0645\u062d\u0648\u0637\u0647 \u0645\u062f\u0631\u0633\u0647 \u06a9\u0627\u0634\u062a\u0646\u062f.\n\n\u00a0\n\u00a0\n\u00a0\n\u00a0\n\u00a0\n\n\u00a0