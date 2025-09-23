به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان گفت: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده در سال جاری اجرای ۶۳۰ کیلومتر عملیات بهسازی و روکش آسفالت در محور‌های مواصلاتی استان هدف‌گذاری شده است که این میزان طی بازه زمانی ابتدای سال جاری تاکنون ۴۵۰ کیلومتر اجرا است.

محمد جولانژاد با اشاره به اینکه اقدامات ایمنی، خط‌کشی، نصب تابلو و اجرای پروژه‌های روشنایی نیز با جدیت در حال انجام است، ادامه داد: با هدف افزایش ایمنی جاده‌ها و کاهش تصادفات، عملیات ایمن‌سازی ۳۰ نقطه حادثه خیز استان تا پایان سال ۱۴۰۴ به‌طور کامل انجام خواهد شد.