ارسال تصاویر به شماره ۰۹۱۸۸۶۱۶۶۲۸؛

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ پیاده‌راه ناتمام در خیابان جهرم اراک، وضعیت نامطلوب حمام ۳ قرنی روستای ملاباقر شهرستان شازند و درختکاری در فضای رهاشده در کوی مسکن اراک از موضوعات منعکس شده بسته شهروندخبرنگار است.

شما مخاطبان گرامی می‌توانید تصاویر و ویدئوهای خود را برای انتشار در بسته #شهروندخبرنگار به شناسه @markazi_admin و شماره تلفن ۰۹۱۸۸۶۱۶۶۲۸ در پیامرسان ایتا ارسال کنید.

این بسته سه شنبه‌ها در بخش‌های خبری شبکه آفتاب و کانالهای پیامرسان خبرگزاری صدا و سیما منتشر می‌شود.