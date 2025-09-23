وضعیت نامطلوب حمام ۳ قرنی روستای ملاباقر شهرستان شازند و پیادهراه ناتمام در خیابان جهرم اراک از موضوعات منعکس شده بسته شهروندخبرنگار است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ پیادهراه ناتمام در خیابان جهرم اراک، وضعیت نامطلوب حمام ۳ قرنی روستای ملاباقر شهرستان شازند و درختکاری در فضای رهاشده در کوی مسکن اراک از موضوعات منعکس شده بسته شهروندخبرنگار است.
شما مخاطبان گرامی میتوانید تصاویر و ویدئوهای خود را برای انتشار در بسته #شهروندخبرنگار به شناسه @markazi_admin و شماره تلفن ۰۹۱۸۸۶۱۶۶۲۸ در پیامرسان ایتا ارسال کنید.
این بسته سه شنبهها در بخشهای خبری شبکه آفتاب و کانالهای پیامرسان خبرگزاری صدا و سیما منتشر میشود.