پیش بینی جو آرام و پایدار در لرستان
کارشناس هواشناسی لرستان از حاکمیت جوی آرام و پایدار تا پایان هفته در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،
کارشناس هواشناسی لرستان گفت: براساس نقشهها و مدلهای هواشناسی از امروز یکم مهر تا پنجشنبه سوم مهر جو منطقه آرام و پایدار است.
کبری غفوری نژاد ادامه داد: آسمان لرستان در این زمان در اکثر ساعات صاف و گاهی با افزایش سرعت باد تا بازه قابل ملاحظه پیشبینی میشود.
غفوری نژاد خاطرنشان کرد: طی روزهای جمعه و شنبه در ساعاتی سرعت وزش باد به آستانه نسبتاً شدید تا شدید لحظهای میرسد که میتواند خطر سقوط اشیا، احتمال خسارت به برخی سازهها و تاسیسات، خیزش گردوخاک و کاهش میدان دید افقی را به همراه داشته باشد.
کارشناس هواشناسی لرستان اضافه کرد: از نظر نوسانات دمایی، انتظار داریم طی ۷۲ ساعت آینده دماهای شبانه روند افزایشی را داشته باشند.