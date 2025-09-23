به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، کارشناس هواشناسی لرستان گفت: براساس نقشه‌ها و مدل‌های هواشناسی از امروز یکم مهر تا پنجشنبه سوم مهر جو منطقه آرام و پایدار است.

کبری غفوری نژاد ادامه داد: آسمان لرستان در این زمان در اکثر ساعات صاف و گاهی با افزایش سرعت باد تا بازه قابل ملاحظه پیش‌بینی می‌شود.

غفوری نژاد خاطرنشان کرد: طی روز‌های جمعه و شنبه در ساعاتی سرعت وزش باد به آستانه نسبتاً شدید تا شدید لحظه‌ای می‌رسد که می‌تواند خطر سقوط اشیا، احتمال خسارت به برخی سازه‌ها و تاسیسات، خیزش گردوخاک و کاهش میدان دید افقی را به همراه داشته باشد.