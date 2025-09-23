مدیر دفتر مدیریت مصرف برق تبریز از اجرای مرحله دوم پایش بیش از ۷۵ شعبه بانک در مناطق تحت پوشش این شرکت خبر داد و گفت: ۲۲ شعبه به دلیل رعایت نکردن الگو‌های بهینه مصرف برچسب بدمصرف خوردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،سید ابراهیم فکاری اظهار کرد: در راستای اجرای طرح‌های مدیریت مصرف و پایش میزان استفاده بهینه از انرژی طی مرحله دوم بیش از ۷۵ شعبه بانک در نقاط مختلف تحت پوشش برق تبریز در ساعات غیراداری مورد بررسی قرار گرفتند.

وی افزود:در این پایش‌ها عملکرد شعب در زمینه رعایت خاموشی تجهیزات غیرضروری، مدیریت سیستم‌های سرمایشی و رعایت دستورالعمل‌های مصرف برق ارزیابی شد.

فکاری ادامه داد: بر اساس نتایج به‌دست‌آمده ۲۲ شعبه به دلیل بدمصرفی و بی‌توجهی به دستورالعمل‌ها، مشمول دریافت برچسب هشدار بدمصرف شدند.

مدیر دفتر مدیریت مصرف برق تبریز تاکید کرد: این اقدامات با هدف کاهش بار شبکه در ساعات اوج مصرف و ارتقای فرهنگ صرفه‌جویی ادامه خواهد داشت.

وی یادآور شد: بر اساس دستور معاون محترم دادستان، به مشترکان بدمصرف ابتدا اخطار و برچسب هشدار داده می‌شود. در صورت بی‌توجهی و ادامه روند مصرف ناصحیح برق این اماکن قطع خواهد شد و تنها پس از اخذ تعهد رسمی مجدداً وصل می‌شود.

فکاری خاطرنشان کرد: هدف از این طرح اصلاح الگوی مصرف برق و حفظ پایداری شبکه است.