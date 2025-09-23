آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد در مجمع عمومی سازمان ملل هشدار داد که جهان به سمت چندقطبی شدن حرکت می‌کند و این روند در صورت نبود نهاد‌های چندجانبه مؤثر، می‌تواند به هرج‌ومرج منجر شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آنتونیو گوترش به عنوان نخستین سخنران هشتادمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد بعدازظهر امروز (سه‌شنبه) در سخنانی گفت: اجازه دهید با دو کلمه شروع کنم که ما به اندازه کافی در این سالن از آن نگفته‌ایم. اصول سازمان ملل متحد تحت فشار است. باید بین جهانی پر از هرج و مرج یا جهانی پر از ثبات و صلح، یکی را انتخاب کنیم.

دبیر کل سازمان ملل متحد در بخش دیگری از صحبت‌های خود به موضوع مهم این روز‌ها در عرصه بین‌المللی پرداخت و خواستار آتش بس دائمی در غزه و تبادل اسرا شد.

وی در ادامه با توجه به مساله قحطی در غزه و حمله رژیم صهیونیستی به خبرنگاران، عنوان کرد: گرسنگی به سلاح تبدیل شده است.

گوترش اظهار داشت: مدافعان حقوق بشر و روزنامه‌نگاران باید محافظت شوند و آزادی بیان باید حفظ شود. تنها راه حل مناسب برای صلح در خاورمیانه، راه حل دو دولتی است.

رهبران جهان هر ساله در ماه سپتامبر (شهریور- مهر) در نیویورک برای سخنرانی‌های چند روزه در مجمع عمومی سازمان ملل متحد گرد هم می‌آیند. این نشست به رهبران جهان اجازه می‌دهد تا روی صحنه بروند و برای کشور‌های عضو سخنرانی کنند.

سازمان ملل متحد در سال ۱۹۴۵ با ۵۱ عضو اصلی تشکیل شد و از آن زمان به ۱۹۳ عضو افزایش یافته است. سران دو ناظر غیرعضو که واتیکان و فلسطین هستند و یک عضو ناظر یعنی اتحادیه اروپا، نیز می‌توانند سخنرانی کنند.

این نشست که همزمان با هشتادمین سالگرد شکل گیری سازمان ملل تشکیل می‌شود، بر روی موضوع‌های مهمی از جمله نسل کشی رژیم صهیونیستی در غزه، جنگ اوکراین، تنش‌ها در منطقه هند و اقیانوس آرام و چالش‌های تجاری متمرکز خواهد بود.

همچنین درگیری‌های آمریکا با ونزوئلا به علت اتهام‌های واشنگتن به دولت نیکلاس مادورو مبنی بر عدم مبارزه با مواد مخدر می‌تواند محور سخنرانی سران این دو کشور باشد.

سال آینده سازمان ملل متحد دبیرکل جدیدی را انتخاب خواهد کرد. گوترش دومین دوره پنج ساله خود را در ۳۱ دسامبر ۲۰۲۶ به پایان خواهد رساند.

احتمالاً در حاشیه مجمع عمومی، صحبت‌هایی در مورد اینکه چه کسی می‌تواند نفر بعدی باشد، وجود خواهد داشت. رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی به عنوان یکی از گزینه‌ها در رسانه‌ها مطرح شده است.