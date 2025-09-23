به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ رضا مرادی معاون پیش بینی اداره کل هواشناسی استان مرکزی در توصیف وضعیت جوی گفت: مطابق بررسی‌ها به دلیل شمالی شدن جریانات جوی و ریزش هوای سرد شمالی، سرمای هوا تا صبح پنجشنبه تداوم خواهد داشت، به طوری که در مناطق سردسیر استان دمای هوا (دمای شبانه) به زیر ۵ درجه سانتیگراد خواهد رسید.

تا بامداد چهارشنبه بر میزان پوشش ابر در نواحی شمال استان افزوده خواهد شد و احتمال رگبار پراکنده باران در مناطقی از شهرستان‌های ساوه و زرندیه وجود دارد.

از این رو روز گذشته هشدار هواشناسی کشاورزی سطح زرد شماره ۲ اداره کل هواشناسی استان مرکزی در خصوص مخاطرات ناشی از کاهش دما و احتمال رگبار باران صادر شد.

آسمانی صاف تا کمی ابری و در ساعات بعدازظهر همراه با وزش باد تا روز پنجشنبه پیش بینی می شود.