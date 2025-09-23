پخش زنده
سال تحصیلی جدید با نواخته شدن زنگ مهر در مهاباد آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ حدود ۴۷ هزار دانشآموز مهابادی امروز راهی کلاسهای درس شدند. جمعی از مسئولان مهاباد هم با اهدای گل به دانشآموزان دبستان شهید باقری از حضور دوباره آنها در مدارس استقبال کردند.
نواخته شدن زنگ اول مهر و آغاز فصل جدید علم و دانش در مهاباد بصورت زنده از شبکه مهاباد و شبکه خبر یک و دو پخش شد.
دانشآموزان سال تحصیلی جدید را با شاخه گل وکاشت نهال آغاز کردند.
ذوق و شوق پدر و مادرها هم امروز کمتر از دانش آموزان نبود.
مسئولان مهاباد نیز در گلزار شهدا حاضر شدند و به مقام شامخ شهیدان ادای احترام کردند.
در خلیفان هم با حضور مسئولان، زنگ آغاز سال تحصیلی در مدرسه شبانه روزی کشاورز نواخته شد.