به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ همزمان با هفته دفاع مقدس وبا حضور حجت الاسلام فیاضی نماینده ولی فقیه در سپاه شهدای استان خانواده شهید خضر پیروتی نیا دیدار و از صبر و استقامت خانواده این شهید والامقام تجلیل شد.

حجت الاسلام فیاضی در این دیدار ضمن تبریک هفته دفاع مقدس و گرامیداشت یاد و خاطر شهدای گرانقدر در دوران دفاع مقدس و شهدای انقلاب گفت: دشمنان این مرزوبوم دشمنان قسم خورده‌ای هستند و دلیل این دشمنی هم انسجام و وحدت ملت ایران است.

وی شهدا و خانواده آنان را صاحبان و وارثان اصلی این انقلاب دانست و گفت:شهدا زنده هستند و الگوی ایثارگری، حریت و صاحب ارزش‌های الهی هستند.

نماینده ولی فقیه در سپاه شهدای استان با اشاره به مقام و جایگاه والای شهدا در محضر پروردگا گفت: شهدا نزد خداوند به مقام شفاعت الهی رسیده‌اند.

شهید والامقام پیروتی نیا سال ۱۴۰۰ در یکی از خیابان‌های پیرانشهر به دست عناصر ضدانقلاب به مقام شهادت نائل آمد.