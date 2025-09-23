وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در گزارشی از عملکرد این وزارتخانه، از اتصال ۲ هزار روستای جدید به اینترنت با کیفیت خبرداد و پایداری ارتباطات در کشور را از چالش‌های مهم این وزارت به ویژه در شرایط جنگ تحمیلی ۱۲ روزه دانست.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، جلسه شورای معاونین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با حضور سید ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و حجت‌الاسلام والمسلمین ابوترابی امام جمعه موقت تهران و همچنین معاونین این وزارتخانه در سراسر کشور به صورت حضوری و ویدئو کنفرانس برگزار شد.

در این جلسه وزیر ارتباطات گزارشی از اقدامات این وزارت در جنگ ۱۲ روزه و بعد از آن و همچنین اقدامات در دست اجرای بخش‌های مختلف این وزارتخانه در سطح طرح‌های ملی و منطقه‌ای تشریح شد.

سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در ابتدای سخنان خود با اشاره به شرایط جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، اعلام کرد: کبا وجود توقف برخی حوزه‌ها، مجموعه وزارت ارتباطات نه تنها تعطیل نشد، بلکه با تلاش کارکنان در بخش‌های دولتی و خصوصی، پایداری ارتباطات در کشور حفظ شد.

وی افزود: با توجه به شرایط حاکم، بخش قابل توجهی از جمعیت تهران به سمت شهر‌های شمالی حرکت کردند و اولویت ما حفظ ارتباط پایدار میان خانواده‌ها بود.

هاشمی با بیان اینکه در شرایط جنگ، کشور شاهد یکی از پیچیده‌ترین و گسترده‌ترین حملات سایبری در سنوات اخیر بود، تأکید کرد: با تدابیر اتخاذ شده، بخش عمده‌ای از این حملات در داخل و خارج از کشور مدیریت شد و آسیب‌ها در مقایسه با حجم خدمات، قابل توجه نبود.

او همچنین به تخلیه بخشی از ترافیک مراکز حیاتی به سمت مراکز مخابراتی اشاره کرد و گفت: سال‌ها مملکت منتظر همچین اتفاقی بود که با همت عزیزانمان در شرایط جنگ اتفاق افتاد.

وزیر ارتباطات یکی از دلایل موفقیت در این دوره را همگرایی و وفاق میان وزارت ارتباطات و شرکت مخابرات ایران دانست که برای اولین بار منجر به حضور مدیرعامل شرکت مخابرات در شورای معاونین وزارتخانه شده است.

وی در بخش دیگری از گزارش خود به اتصال بیش از ۲۰۰۰ روستای بالای ۲۰ خانوار به شبکه ملی اطلاعات و اینترنت با کیفیت در یک سال گذشته اشاره کرد و گفت: «باور ما این است که روستاییان باید از خدمات آموزش، بهداشت و سلامت و خدمات دولت با کیفیت مناسب بهره‌مند شوند».

هاشمی همچنین به پروژه بزرگ توسعه فیبر نوری اشاره کرد و آن را راهکاری برای بهبود کیفیت اینترنت ثابت دانست و گفت: در حالی که در دنیا عمده ترافیک اینترنت روی شبکه ثابت است، در ایران این الگو معکوس بوده و نسبت ترافیک سیار به ثابت ۸ به ۲ است. به همین دلیل پروژه توسعه فیبر نوری منازل و کسب‌وکار‌ها را با جدیت دنبال می‌کنیم

در ادامه بلوچی، مسئول پروژه ارتباطات روستایی با اشاره به تکلیف برنامه ششم توسعه برای ارائه خدمات الکترونیک در روستاها، گفت: در ابتدای دولت، آقای وزیر تکلیف کردند که برای ما اتصال با کیفیت اهمیت دارد. پس از بازبینی مجدد، مشخص شد که ۱۵۰۰ روستای جدید باید به برنامه اضافه شوند.

او افزود برای اتصال حدود ۲۰۰۰ روستا به شبکه ملی اطلاعات، بیش از ۸.۸ همت (هزار میلیارد تومان) از منابع دولت هزینه شده و جمعیتی بالغ بر ۷۰۲ هزار نفر از این خدمات بهره‌مند شده‌اند.

مهندس فتاحی، رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوی هم در خصوص دلایل مشکلات کیفیت ارتباطات در کشور توضیح داد؛ و عدم توسعه و سرمایه‌گذاری به موقع در شبکه را دلیل اصلی این مشکلات دانست و افزود: «اپراتور‌های ارتباطی ما به دلایل مختلف از جمله عدم توجیه اقتصادی، به موقع شبکه را توسعه نداده‌اند».

فتاحی افزود: عوامل دیگری همچون قطعی برق که باعث قطع حداقل ۱۰ درصد از سایت‌های ارتباطی کشور می‌شود، تداخلات فرکانسی از سوی برخی دستگاه‌ها که موجب افزایش قطعی تماس‌های صوتی شده، و محدودیت‌ها و فراگیر شدن استفاده از VPN به عنوان چالش‌های حکمرانی در فضای مجازی است.

وی تأکید کرد: با واگذاری فرکانس‌های نسل پنجم (۵G)، کاربران به زودی سرعت‌های بالای ۱۰۰ مگابیت بر ثانیه را تجربه خواهند کرد.

در ادامه جعفرپور، مدیرعامل شرکت مخابرات ایران پروژه فیبر نوری را راهکار بهبود مشکلات ارتباطی کشور خواند و گفت: امروز می‌توانیم با ADSL حداکثر سرعت ۱۶ مگابیت را ارائه دهیم که پاسخگوی نیاز مشترکین نیست، اما فیبر نوری امکان ارائه سرویس تا سرعت ۱۰۰۰ مگابیت بر ثانیه را فراهم می‌کند.

وی این پروژه را که نیازمند ۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری است، بزرگترین پروژه حوزه ICT کشور پس از انقلاب دانست و اعلام کرد: امسال که جشن ۱۰۰ سالگی مخابرات را می‌گیریم، همزمان در حال تغییر تکنولوژی از کابل مسی به فیبر نوری هستیم. به گفته او، هم‌اکنون به صورت هفتگی ۱۰ هزار اتصال فیبر نوری

در کشور ایجاد می‌شود و برنامه این است که این رقم به ۴۰ هزار اتصال در هفته برسد.

در ادامه دیگر معاونین وزارت ارتباطات از جمله سازمان فضایی گزارشی از اقدامات یک سال گذشته ارائه دادند که در حوزه فضایی به ۵ پرتاب ماهواره و ماهوراه بر در یک سال گذشته و ارسال ۲ ماهواره بخش خصوصی برای نخستین بار اشاره شد.

حجت الاسلام ابوترابی امام جمعه موقت تهران ضمن تشکر از دستاورد‌های وزارت ارتباطات در گزارش‌های ارائه شده گفت: تاآنجا که من اطلاع دارم جزو معدود وزارتخانه‌هایی که توانستند اعتبارات پیش بینی شده در بودجه خود را تا کنون محقق کند وزارت ارتباطات است، اما باید در ادامه هم اولویت اول خودتان را در کار‌هایی که در دستور کار دارید، آنهایی قرار دهید که زودتر به خلق ثروت منجر می‌شود.