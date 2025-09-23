استاندار مازندران در بازدید از شهرک صنعتی قائم‌شهر، حمایت از تولید داخلی را سیاست اصولی دولت چهاردهم دانست و واردات محصولات مشابه داخلی را فاقد توجیه اقتصادی عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مهدی یونسی استاندار مازندران امروز در جریان بازدید از شهرک صنعتی رستم کلا شهرستان قائم شهر با قدردانی از تلاش‌های فعالان عرصه تولید گفت: حمایت از تولید، سیاست اصولی دولت چهاردهم است و و واردات محصولاتی با نمونه مشابه داخلی هیچ توجیهی ندارد.

در این بازدید که با حضور معاون اقتصادی استانداری، فرماندار قائم‌شهر و جمعی از مدیران کل دستگاه‌های اجرایی برگزار شد، استاندار از کارخانه‌های تخته فشرده شمال و فرش ساوین بازدید کرد و از نزدیک در جریان مشکلات تولیدکنندگان در حوزه‌های انرژی، بیمه و تسهیلات قرار گرفت.

استاندار مازندران در این بازدید‌ها ضمن آشنایی با نیاز‌ها و مطالبات صنعتگران در بخش‌های مختلف تسهیلاتی، انرژی و بیمه تامین اجتماعی گفت: نگاه دولت چهاردهم حمایت از تولید داخلی است و من به‌عنوان نماینده عالی دولت در استان وظیفه دارم با تمام توان پای این سیاست اصولی بایستم.

یونسی با اشاره به انبار‌های پر برخی واحد‌های تولیدی و بی‌نیازی بازار به واردات محصولات مشابه خارجی تاکید کرد: وقتی تولیدکنندگان داخلی توان تأمین نیاز کشور را با کیفیت و قیمت مناسب دارند، واردات محصولات خارجی هیچ توجیهی ندارد.

استاندار مازندران، حل مشکلات و ارائه راهکار‌ها در بهبود وضعیت تولید و حفط اشتغال پایدار را در راستای اهداف راهبردی دولت در استان نام برد و یادآور شد: در این مسیر نهایت تلاش را تاحصول به نتیجه مطلوب پیگیری خواهیم بود.

یونسی تصریح کرد: در همین راستا مذاکراتی با وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های متولی برای معرفی ظرفیت‌های تولیدی مازندران داشته‌ام و این روند را ادامه خواهم داد تا تولید داخلی از واردات بی‌رویه و غیرضرور آسیب نبیند و کارگران نیز بدون دغدغه تعدیل نیرو به کار خود ادامه دهند.

استاندار مازندران همچنین بر حمایت عملی از واحد‌های تولیدی و رفع موانع پیش‌روی صنعتگران تأکید کرد و آن را یکی از اولویت‌های جدی مدیریت استان برشمرد.