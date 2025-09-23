به گزارش خبرگاری صدا و سیمای گیلان؛ محمدرضا (امید) دوده یکی از ورزشکاران با اخلاق گیلانی و کشور بود که متاسفانه به دلیل ایست قلبی در سن ۴۵ سالگی به دیار باقی شتافت.

پیکر زنده‌یاد دوده، ورزشکار ارزنده و با اخلاق استان گیلان، صبح امروز از باشگاه عقاب المپیک رشت محل تمرینی این ورزشکار تشییع و سپس در آرامستان تازه‌آباد رشت به خاک سپرده شد.

هادی حق شناس، استاندار گیلان هم با صدور پیامی درگذشت این پیشکسوت و قهرمان ملی را تسلیت گفت در متن پیام استاندار آمده است: محمد رضا دوده با عزمی راسخ و اخلاقی ستودنی، سال‌ها افتخارات بسیاری برای مردم گیلان و کشور رقم زد و همواره منشاء امید و نشاط برای جامعه ورزشی و مردم بود.